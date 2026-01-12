「小腸像望遠鏡套疊」害腹痛！元凶是罕見Vanek腫瘤

一名45歲王姓女子一個多月來飽受腹痛困擾，經診斷為小腸套疊，驚人發現元凶竟是一顆3公分罕見的Vanek腫瘤，若不及時處理，恐引發腸道缺血壞死或穿孔危及生命。

一名45歲王姓女子一個多月來飽受腹痛困擾，經診斷為小腸套疊。（圖／Photo AC）

該患者持續腹部疼痛與胃痛，並伴隨明顯的腹部飽脹感，曾多次前往不同診所求醫並嘗試藥物治療，但症狀始終反覆，未見根本改善。疼痛指數劇烈飆升至5分，並出現嘔吐與腹瀉症狀，才緊急前往平等澄清醫院求醫。

收治該患者的腸胃科醫師黃一修表示，患者的腹痛並非一般胃炎，經安排腹部電腦斷層檢查，影像顯示小腸出現「標靶徵象」，診斷為「腸套疊」。立即啟動跨科會診，將患者轉由一般外科王志浩醫師接手，進行緊急微創手術治療。

廣告 廣告

小腸套疊腹部電腦斷層影像（圈圈處）。 （圖／ 澄清醫院 ）

一般外科醫師王志浩隨即施行「腹腔鏡部分小腸切除術加吻合術」。術中發現，在距離迴盲瓣約150公分處，一段小腸竟然像收納望遠鏡一般，套入了另一段遠端腸道中。而這場腹內災難的元凶，是一個位於小腸黏膜下層、大小約3x3公分的堅硬腫塊，它充當了套疊的「引導點」，導致腸道蠕動時將自身捲入。

王志浩指出，該3x3公分的堅硬腫塊是Vanek腫瘤，檢體顯示該腫瘤為「發炎性纖維類息肉」，臨床上又被稱為Vanek腫瘤。顯微鏡下觀察到腫瘤由梭形至星狀細胞組成，並伴隨明顯的嗜酸性白血球浸潤。所幸經進一步化驗，該Vanek腫瘤並非具惡性潛能的「胃腸道間質瘤」，而是良性的間質細胞病灶。

一般外科王志浩醫師。 （圖／ 澄清醫院 ）

王志浩表示，Vanek腫瘤雖然罕見且屬良性，但因其生長位置與特性，常會引發嚴重的腸套疊。幸好透過手術完整切除後，預後極佳且幾乎不會復發。黃一修醫師也提醒大眾，若出現長達一個月以上、反覆發作且藥物難以緩解的腹痛，千萬不可掉以輕心。

黃一修說明，成人腸套疊與幼兒不同，約有九成是由特定的病理病灶引起，需跨科醫療合作。此個案先由腸胃科醫師及時揪出病灶，再由外科醫師以微創技術精確移除。可以將腸套疊想像成一件捲入碎紙機的襯衫袖口，那顆3公分的腫瘤就像是一顆不小心縫在袖口內的「硬釦子」，當腸道試圖推進時，釦子卡住了導致後方布料捲入。現在「釦子」已取下，受損的「布料」也已修補，患者的腸道交通已徹底恢復通暢。

延伸閱讀

美聯準會主席遭「刑事調查」！鮑爾證實：川普「施壓降息」

保時捷罕認錯！停產燃油版Macan失算 2028年推新車補位

外籍護佐最快4月進駐醫院 護理師憂：我們可能會更累！