小腹怎麼都瘦不下來？營養師揭「4警訊」恐是荷爾蒙失衡害的 咖啡最好少喝

你有聽過荷爾蒙小腹 （Hormonal Belly）嗎？營養師高敏敏解釋，荷爾蒙小腹是指荷爾蒙失衡導致的腹部脂肪堆積，不是單純「吃太多、少運動」造成的胖，常見於女性，但男性在某些荷爾蒙異常時也會發生。

你的小腹是不是來自荷爾蒙失衡？ 先來檢測一下

1、小腹鼓起、腰線不明顯

2、飲食稍微多就容易胖在肚子

3、減重時其他部位先瘦 腹部卻特別固執

4、常伴隨情緒不穩、經期紊亂、睡眠差

打擊頑固的腹部脂肪 原因、特徵一次看

高敏敏指出，有很多因素會讓小腹難消，不是單純吃太多或少運動，而是荷爾蒙一旦失衡，脂肪就特別愛囤在肚子。所以改善荷爾蒙小腹的真正關鍵在於「調整荷爾蒙平衡」，只要方向對了，小腹也能慢慢消下去！

1、高皮質醇（壓力荷爾蒙）

長期壓力、熬夜、睡眠不足，皮質醇升高，促進脂肪囤積在腹部

．典型特徵：腹部脂肪明顯，但手腳相對纖細

2、胰島素阻抗

愛吃精緻糖、澱粉，胰島素過度分泌，脂肪囤積在腹部

．典型特徵：下腹肥胖、餐後容易疲倦、常有暴食慾望

3、雌激素失衡

更年期、卵巢功能改變，雌激素下降或比例失衡，脂肪重新分布到腰腹

．典型特徵：腰圍變粗、脂肪不易減掉

4、甲狀腺功能低下

新陳代謝率下降，易水腫、堆積脂肪

．典型特徵：下腹鬆軟、水腫、伴隨疲倦感

改善荷爾蒙小腹 3大方向跟著做

高敏敏強調，小腹不是一天養成，也不可能一天消失，但只要找出真正的原因，持之以恆改善，荷爾蒙穩定了，腹部線條自然就會回來！

1、飲食調整

．少糖、少精製澱粉，避免胰島素波動

．增加高纖蔬菜、優質蛋白質與好油脂，幫助荷爾蒙合成

． 減少咖啡因與酒精，降低皮質醇與肝臟負擔

2、生活習慣

．每晚固定睡眠7–8小時

．養成規律運動，可從事有氧+重訓，促進胰島素敏感性

．學習壓力管理，可從事瑜伽、冥想、深呼吸

3、醫學檢測（必要時）

．驗血檢查皮質醇、胰島素、甲狀腺功能、女性荷爾蒙

．更年期女性可與醫師討論荷爾蒙補充治療

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

