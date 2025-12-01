小腹鼓起輕忽當心疝氣卡腸壞死！最新生物性組織膠修補大幅減少疼痛

許多人以為下腹或鼠蹊部突然鼓起一包只是胖、氣脹或肌肉拉傷，但其實這很可能是「疝氣」。台大醫院泌尿部曾啟新主治醫師表示，疝氣的意思是體內器官或組織從原本的位置「跑出來」，最常見的就是腹股溝疝氣。走路、咳嗽、用力時會更明顯，嚴重時甚至會延伸到陰囊，如果拖延置之不理，甚至還會造成腸子卡住壞死。



鼓一包不是胖，是腸子「跑出來」

「疝氣簡單說，就是腹壁這道牆出現了缺口，肚子裡面的東西從縫隙鑽出去。」曾啟新醫師解釋，男性因腹股溝管閉鎖不全或腹壁結構較薄弱，其疝氣發生率遠高於女性，比例約9：11；長期搬重物、慢性咳嗽、便秘、攝護腺肥大導致用力排尿，會讓腹內壓上升，導致腸子從腹股溝的縫隙鑽出，是常見造成疝氣的危險因子。年紀大、肌肉鬆弛或曾做過腹部手術之傷口，因為腹壁之結構脆弱，也會增加疝氣發生之風險。

臨床上就有一位50多歲的男性上班族，因為感染新冠肺炎後無法壓抑之劇烈咳嗽以及長期有便秘問題，某天突然覺得下腹鼓起一包，起身走路越走越痛。原本以為只是下腹拉傷，忍了2週才就醫，結果發現腸子已被卡住難以復位，若嚴重壓迫可能導致腸壞死，幸好及時手術修補。曾啟新醫師提到：「不要以為每次推回去就好，若腸子被嚴重擠壓，就可能導致缺血壞死，甚至需要緊急手術切除。」

從「打釘」到「組織膠」：減少疼痛的新修補方式

過去多數人害怕手術疼痛，如今隨著醫材進步，手術體驗也大幅改善。曾啟新醫師表示，現代的疝氣手術已相當成熟，國際治療指引建議使用「人工網膜修補」即在缺口處鋪上網膜，強化腹壁結構，復發率大幅下降。目前手術方式主要分成傳統手術或微創手術：傳統開放式手術要在鼠蹊部切開約5～8公分的傷口，直接放入網膜固定；微創內視鏡手術（TEP）則只需在肚臍旁開小孔進入腹壁間層，傷口小，修補後疼痛輕、恢復快。

不過，疼痛的關鍵除了切口大小，還有一個關鍵是「固定網膜的方法」。曾啟新醫師解釋，以往多使用釘槍 (Tacker) 固定或縫線固定，但這些穿刺方式會穿入骨頭或筋膜、可能刺激神經、造成慢性疼痛或血腫；根據文獻，以生物性組織膠固定，效果一樣穩定，但更溫和。生物性組織膠是一種可被人體自然分解的纖維蛋白黏合劑，原理像醫療用強力膠，能把網膜牢牢黏在組織上，分散壓力、減少穿刺損傷，同時還具止血與促進癒合作用。

曾啟新醫師提到，在臨床上一般病患接受內視鏡修補並使用生物性組織膠，手術後恢復快速，可下床走動，術後需要止痛藥的比例相當低，可較快回到辦公室工作。「恢復速度與以往相比快相當多。」

曾啟新醫師補充，今年最新發表在疝氣國際期刊之統合分析支持在腹腔鏡腹股溝疝氣修補術中，使用生物性組織膠固定網膜的優勢。使用組織膠的病人比起打釘固定者，血腫發生率明顯降低（風險下降約60％）2，術後3個月內的急性疼痛與釘槍固定相比顯著減少；「對上班族或年長者來說，這種少痛、快恢復的方式，更能減少對手術的恐懼感，也讓術後生活更安心。」



及早修補、及早恢復：術後更快回生活軌道

曾啟新醫師指出，現代微創手術與生物性組織膠技術的結合，已讓疝氣手術邁向低痛、安全的新世代，許多疝氣病人會拖著不開刀，覺得「反正推回去就好」。但疝氣的洞只會越撐越大，組織沾黏愈發嚴重，手術難度和風險也隨之上升。「最怕的是腸子卡住，這時不但痛到難以忍受，還可能導致腸壞死而需要切除腸段。」

他進一步說明，如果還沒安排手術，可暫時穿戴「疝氣褲」減輕不適；但根本的解決方式仍是修補手術。目前多數患者在手術後當天即可下床活動，辦公族通常約一周內就能恢復上班。

除了建議民眾有症狀即早就醫外，術後保養方面，曾啟新醫師也鼓勵患者盡早恢復日常活動，在身體可承受範圍不應設限，但高強度運動如重量訓練、提重物、劇烈運動，建議約2～3個月讓網膜與組織完全結合後再進行才是最安全的方式。此外，也建議透過術後休養調整生活方式，攝取高纖蔬果維持排便通暢、控制體重，也能避免疝氣重複發生。



圖/台大醫院泌尿部 曾啟新主治醫師



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為小腹鼓起輕忽當心疝氣卡腸壞死！最新生物性組織膠修補大幅減少疼痛