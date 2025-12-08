小腿早瘦晚腫？醫揭「6大原因」害的：天冷也中 這樣按一按就消腫
現代有許多人在一覺醒來，或是工作一天後感覺小腿足部有沉重腫脹感，也就是俗稱的「水腫」。這是由於在身體組織中液體的異常累積所造成，中醫師陳昱宏套用中醫的概念說明，就是有濕邪聚集在皮下組織中。水腫輕則影響身體美觀，重可造成「患處僵硬」、「行走不利」、「皮膚易潰瘍感染」等問題，不宜輕忽。
這些原因 都可能造成水腫
1、飲食過鹹
吃太多鹽使體內鈉濃度過高，會造成體內水分從血液中滲透至組織細胞內不易排除。
2、心肝腎問題
心肝腎發生病變，分別主要影響血液循環、血漿蛋白生成及人體水分代謝，均會造成水腫。
3、長時間維持同樣姿勢
久坐久臥及缺乏運動，使下肢靜脈回流變慢，水分便容易滲入周遭組織中。
4、氣候寒冷
寒冷也會造成血液循環減慢，進而導致皮下組織水腫。
5、體內維生素、礦物質缺乏
鈣、鎂、鉀等礦物質為身體代謝水分所需物質， 一旦缺乏便易造成水腫。
6、荷爾蒙影響
女性在月經期前及懷孕期間，體內的黃體激素分泌會 影響水分的代謝。
消除水腫按摩操 5步驟跟著做
現代人生活型態常久坐，造成下肢血液與淋巴循環不佳，進而容易發生水腫。建議在剛洗完澡，身體還暖呼呼的時候來做腿足部按摩，每天只花10分鐘就能有效消除及預防水腫，遠離蘿蔔腿。(PS:配合潤膚乳液或精油操作，效果更佳)
Act1：按壓腳踝區域(太谿穴、三陰交穴)
太谿穴在內側足踝後方約一指頭凹陷處，其上方四指距離處及三陰交穴，用拇指與食指輕捏住穴位，輕微用力按壓15-20次。如此可刺激血液循環及水分代謝。
Act2：按壓膕窩+足三里穴
足三里穴在膝蓋外側凹窩往下四指幅處，盡量貼著小腿骨邊緣按壓效果最佳。配合以拇指食指按壓膕窩(均15-20次)，可改善淋巴循環，暢通血循並代謝廢物。
Act3：腿部提拉按摩
用雙手圈住腳踝，順暢地從下往上提拉至大腿區域，左右側各提拉15-20次，可幫助腿部肌肉放鬆，消除水腫。
Act4：腿部擰毛巾
用雙手一前一後圈住腿部，隨後便如擰毛巾一樣，一手順時針一手逆時針方向擰捏腿部肌肉，力道以感到輕微疼痛為準，從大腿至小腿每一側分10-15次完成，如此可加強消除 水腫及脂肪代謝。小腿肚較粗的人可以針對小腿做加強按摩。
Act5：小腿肌肉按摩
這是預防蘿蔔腿的秘密武器，先擺出屈膝動作，雙手並排圈住小腿中央區域，拇指加壓捏住小腿後側肌肉，之後雙手向兩側分別推至膝蓋及腳踝處，每側各按摩15-20次即可。
Act6：按壓足底(湧泉穴)
湧泉穴位在足底前段1/3距離的凹陷處，用拇指按壓3分鐘，可以幫助足部血循暢通、 消除足部疲勞。
Act７：收操
抬腿躺在床或軟墊上，以腿部與軀幹接近90度夾角姿勢做5分鐘靠牆抬腿動作，期間膝蓋盡量打直，適度活動腳踝。如此可伸展全腿部肌肉並加強下肢血液淋巴回流。
飲食生活這樣做 改善下肢血液循環
西瓜、冬瓜、綠豆、紅豆、薏仁等均可利水祛溼。另外香蕉、奇異果、酪梨、菠菜、馬鈴薯等富含鉀的蔬果也可適量補充，幫助身體排水。
小腿很容易水腫或是工作需要久站的人，白天可以穿壓力襪，晚上睡覺時可以用枕頭或浴巾墊高小腿，均可加強下肢血液循環，改善水腫。
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
