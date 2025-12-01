小腿為何被稱第二顆心臟？ 醫師：長期久坐恐引發靜脈疾病風險

【記者羅伯特/新竹報導】你聽過「小腿是人體的第二個心臟」這句話嗎？你可能覺得困惑，小腿是一個身體的部位而不是一個真正的器官，這句話背後帶有著甚麼樣的意涵呢？其實，小腿在人體血液循環的靜脈將血液回流至心臟的過程中，扮演著重要的角色。

圖說: 小腿肌肉因反覆收縮放鬆擠壓周圍的血管，能將血液向上推送回流，如同心臟收縮將血液向外推送一般，因此也被稱為「人體的第二個心臟」。

小腿的幫浦功能：克服重力的關鍵

新竹馬偕心臟外科陳亭安醫師指出，人體在直立或行走時，靜脈需要從腳底將血液向上回流到心臟完成血液循環。然而，由於地心引力的作用，這個逆向的過程並不容易。這時，小腿肌肉便成為一股推進的力量來源。當我們走路或運動時，小腿肌肉因反覆收縮放鬆而擠壓周圍的血管，將血液向上推送。這種機制被稱為「小腿肌肉幫浦（muscle pump）」，就如同心臟收縮將血液向外推送一般；也因此小腿得名「人體的第二個心臟」。

靜脈瓣膜：血液逆向流動的閥門

在靜脈中還有一個關鍵結構—靜脈瓣膜。它像單向閥門一樣，確保血液只能往心臟的方向流動，不會倒流。當小腿肌肉收縮時，血液被推上去；而肌肉放鬆時，靜脈瓣膜會關閉，防止血液回流。這樣的合作機制，讓血液能順利、有效地從下肢回流到心臟。

久坐久站少運動，靜脈疾病高風險

當小腿處於長時間靜止狀態時，肌肉幫浦的功能也停滯；少了肌肉幫浦的功能，血液容易滯留在下肢靜脈內，導致靜脈壓增加，久而久之會影響靜脈壁的彈性導致血管膨脹變形，破壞靜脈瓣膜，引起靜脈曲張。此時會伴隨著腿部腫脹痠麻、沉重感、抽筋等症狀，若持續忽視，除了靜脈曲張疾病易導致的慢性潰瘍、色素沈澱，亦可能增加深層靜脈血栓和肺部血栓的風險。

圖說: 長時間的久坐久站，容易缺乏運動 ，會導致下肢靜脈疾病的風險隨之增加，需要適時地起身走動對於促進血液循環。

新竹馬偕紀念醫院陳亭安醫師表示現代人的生活型態普遍工作壓力大，長時間的久坐久站，又容易缺乏運動；長久下來，下肢靜脈疾病的風險也隨之增加，若說下肢靜脈疾病是現代的文明病之一，一點也不為過。預防文明病最重要的即生活模式的調整，因此，在長時間站立或是久坐時，適時地起身走動對於促進血液循環、預防下肢靜脈疾病相當重要。

如何照顧我們的「第二個心臟」？

當我們說小腿是「人體的第二顆心臟」，其實是在提醒我們小腿在血液循環中扮演的重要角色，平日裡也該記得照顧這雙擔負重責大任的小腿。陳亭安醫師強調日常生活中，適時起身活動、做些簡單的腿部伸展，增加小腿肌肉收縮的機會，多走路、多抬腿，讓血液不易滯留在下肢血管內，協助血液回流心臟。對於有輕微症狀或靜脈功能不佳的人來說，穿著合適的彈力襪也能發揮支撐作用，有效減緩不適的症狀。此外，維持理想體重與規律運動，不但能減輕下肢壓力，還能強化肌力與心肺功能，讓這顆「第二心臟」持續為我們守護身體的健康。