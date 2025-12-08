唐勝一

午飯過後不久，菊嫂家冒出滾滾濃煙。三伢子發現，迅速跑到山坡上，大聲呼救:“快來人啊，菊嫂家起火啦。”

正在菜園侍弄莊稼的菊嫂，聞聽後匆匆往家裏跑，邊跑邊嚎:“我家太平還在家呢，完了完了，我家塌天啦。”

老公太平是半年前患高血壓中風，走路都只能雙手扶著牆壁緩慢行走，下不了地幹不了活，一家的生活重擔全壓在菊嫂的肩上。她有時累得無處出氣，便吼老公:“都是你害的，你就是個累贅！”

菊嫂一頭推開房門，突然被自家的小花貓躥起老高，落在她的肩上，用利爪撓得她的右臉頰頓時血流滿面。更令她驚訝的是，太平睡的東頭床鋪沒有著火，她睡的西頭床鋪則燒了個精光，火苗正燒著西窗。

她撲到東床躺著的太平跟前:“死老公，我床鋪著火了，你咋不救火，還在床上躺著？”她說著的同時，瘋了似地將老公拽到地下，自己也就止住哭聲，昏在老公的身旁。

當趕來的鄉親瞧見菊嫂血糊糊的臉頰時，都忍不住地替她惋惜:“這張漂亮的臉蛋兒，怕是破啰。”

菊嫂是個美少婦，嫁給太平被公認為是朵鮮花插在牛糞上。村上的男人看到她就兩眼發直，直流口水。她也不時地傳出點徘聞，成為鄉親的談資。男人不是一般的愛她，而是幻想時時刻刻都躺在她的懷裏。連小她七八歲的福伢子，就曾暗地發誓:“今生非菊嫂不娶。”太平可憐得很，不僅戴了綠帽子，而且感受到了一定的威脅。

有人叫來了醫生。醫生檢查後，說菊嫂是臉頰皮外傷，不礙事，倒是太平醉酒醉得太厲害，要儘快送往醫院。

還來了鄉村幹部和派出所的警員，開展對火災事故灼調查。一個個鄉親都搖著頭，說不清具體情況。而菊嫂和太平的說法，就大不相同。菊嫂說:“莫不是太平嫌我沒有照顧好他，故意縱火燒了我的床鋪？”太平辯解:“我可能嗎？我一直醉得爛如一砣泥。不過，我現在記得，晌午，老婆做了好菜，破例陪我喝酒。我一時興起，端上酒杯就喝，一杯接著一杯。結果醉了，是老婆把我扶到床上去的。我睡著的時候，突然被驚醒，睜眼一看，朦朧中，老婆拿著一支點燃的香煙朝我遞來。我想繼續看下去，可眼睛自動合上，睡著了。”

幹部、警員一合計，覺得菊嫂真有很大嫌疑。細細再查，太平的手指有皮外燙傷的痕跡，他所蓋的被子於胸口處有被火燒過的巴掌點大的印跡，且火苗被及時弄滅，像是貓爪所抓撓的樣子。

不過，這仍不是鐵證，案子懸而未決。

半個月後，那夜月黑風高。三伢子去盯菊嫂的梢，杲真發現福伢子溜進屋去，他倆沒有猴急的擁抱和親嘴，而是走進廚房，插上門栓，動起手來捉小花貓了。好不容易把小花貓捉到手時，菊嫂咬牙切齒且是輕聲地罵:“死貓子，災貓子，你倒是通靈性啊，壞了老娘的好事，救下那個累贅，真不知你咋就會將那支燃著的香煙叼到我的床鋪上。好啊，你作死，我就成全你，把你沉到塘裏去。”菊嫂用一個蛇皮袋子裝著小花貓，用繩索系緊袋口，再交到福伢子手裏:“去吧，到山坳那口塘邊，記得綁上一塊大點石頭，讓它沉下去就浮不上來。”

福伢子沒那麼幸運，半路上被盯梢的三伢子出其不意地放倒，小花貓被三伢子救下。

三伢子沒有過多糾纏，提著蛇皮袋裏的小花貓，直接跑去了村委會的鄧主任家。