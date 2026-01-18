小英執政8年台股漲萬點⋯賴總統比照辦理？謝金河揭「上攻3萬5」關鍵

財經中心／林昀萱報導

隨著台股在2026年初強勢跨越3萬點大關，市場熱度已進入全民參與的狂飆期，16日台積電盤中股價一度衝上1750元創新高，但即便如此，仍有許多不看好台股、唱衰台積電的聲浪，財信傳媒董事長謝金河指出這些人「對這塊土地沒有一點感情」，但台灣的資本市場卻充滿韌性，不斷展現台灣人的生命力。他並分析「上攻3萬5」關鍵點。

近年來台灣經濟表現優異，進入2026年，台灣股市更在5日正式站上3萬大關，7日台股上市及櫃買兩市單日交易額破兆台幣，是歷史里程碑。謝金河17日以「從636到31475，我走過的台股歲月」為題，列出台股每一階段的轉折與大事紀。「1984年7月1日我去財訊上班，那個時候我算是半個政治狂熱份子，我寫地方派系，選情分析，黨外雜誌都有我的文章。來到財訊，辦公室在談股票，我根本切不進去，聽到有人談論股票，我掉頭就走。這個時候指數正從969往下走，隔年發生驚天動地的十信事件，股市跌至636，這個時候我開始關注股市。」

廣告 廣告

謝金河指出，股市在636的時候，成交量在2億元以下，到了1987年股市過1000，然後到4796又回檔。到1988年台股到10256，看到股市上萬點。「那個時候我們都在爭議成交量從10億變100億，是不是天量，對照今天一天一兆元的天量，當然難以想像。」1988年股市上萬點，遇上郭婉容的證所稅事件又崩盤，他去過中山堂看股民的抗爭。到了1990年2月16日台股到12682，成交量2160億元，台股後來慘跌一萬點，指數剩下2485。這一年，台灣為了「西進或南進」吵成一團！謝金河認為西進會成為主流，中國在六四後成為世界工廠，台灣的人流，物流，金流全流向中國，西進的財團成贏家，台股沈默30年。

謝金河列出台股每一階段轉折與大事紀。（資料照）

一直到2020年7月8日，台股重返1萬2682點，這已經是蔡總統的第二個任期。台股下一個征程是2024年3月7日越過20000大關，今年川普活捉馬杜羅這一天，台股站上30000。謝金河指出，他曾寫到蔡英文執政8年台股漲1萬2315點，若總統賴清德要比照辦理，「如果能執政8年，目標要到35000，現在看起來速度加快，這當然與台積電有關。台積電在90年代從36.4元起跑，2019年來到206.5元，2020年疫情來襲，股價跌到235.5元，去年川普關稅，股價跌至780元，現在看到1750元，這真是大時代。」

謝金河最後直言：「這些年很多生活在台灣的人，天天唱衰台灣，也唱衰台積電，對這塊土地沒有一點感情，但台灣的資本市場卻充滿韌性，不斷展現台灣人的生命力！」

更多三立新聞網報導

「台灣政府的努力沒白費」他揭關稅談判內幕：華府很多人大吃一驚

川普出手了！宣布對歐洲8國「加徵10%關稅上看25%」 直到買下格陵蘭

王浩宇出手「向美國稅局檢舉1事」！網驚喊大條了：有人又要出來噴口水

媽媽躲起來騙她⋯9歲女童撕心裂肺追喊 找嘸人「崩潰暈倒喪命」

