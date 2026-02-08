小英心內話1／3疑點露馬腳 紅色勢力疑似介入挑撥蔡賴關係

賴清德2024成功接棒蔡英文，創下民主化後政黨執政突破第3任期的紀錄。

前總統蔡英文卸任後未淡出公眾視野，除不時有公開行程，其在網路社群的表現也相當活躍，關注度幾乎「海放」政壇。過去一年多來，蔡已4度出訪歐洲、北美，不時在設於健保署大樓內的卸任辦公室接見外國政要與訪賓，包括英國前首相強森、日本前首相夫人安倍昭惠等人。

在國內，蔡也持續受邀出席公開活動，包括演講、爬山、看電影和演唱會等，並透過社群媒體與大眾保持互動，對時事議題適度發聲，甚至親自走訪任內的重要政績，如中和警消社宅、淡江大橋工程現場。

卸任總統的活動能量，顯然不只於此。本刊日前即曾報導，蔡英文去年重啟她於2021年創立、以公共政策討論為主的「想想論壇」，同時在卸任辦公室內運作具「準智庫等級」的讀書會，分組邀集學界專家、核心幕僚與多名前內閣官員，針對國內外政治、經濟與地緣戰略議題進行深度討論，運作模式與一般卸任元首的私人行程有所區隔。

不過，近期一波關於蔡英文動向的「不尋常討論」，引發國安單位警覺。自去年11月起，中國官媒《海峽導報》密集刊登相關報導，標題包括「賴清德內憂外患不得人心？」更引述名嘴指「蔡英文等人趁你病要你命」、「蔡英文2028再出馬？賴清德如坐針氈」等，包括深媒體人李艷秋、前立委蔡正元等人談話也被提及，並將蔡英文、賴清德祝賀美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功挑戰台北101的社群貼文效應，連結到蔡賴人氣，還討論陳亭妃台南市長初選勝出、王世堅被點名參選台北市長等國內政治發展，進行一連串「分析」。

相關論述進一步延伸為各式政治陰謀論，包括「蔡英文是民進黨非新系統的實質盟主」「蔡卸任後頻對賴清德下指導棋」「2028恐上演蔡賴對決2.0」「賴清德力捧鄭麗君以牽制親英系的蕭美琴」等說法。

本刊掌握，國安單位分析發現，去年底開始，短時間內出現台灣名嘴接連評論、中國官媒跟進報導、國內特定媒體再加工，隨後中國官媒二度引用擴散的傳播路徑，具「高度組織性」、「議題設定協調性」及「跨平台擴散」3特徵，引起國安單位與蔡英文辦公室高度關注，並被判斷為「異常訊號」，必須審慎因應。

