小英心內話2／卸任時心腹一建議 蔡英文認真過退休生活

蔡英文去年底接棒蕭美琴出訪歐洲，參訪德國國會大廈。（翻攝蔡英文臉書）

前總統蔡英文卸任後樂於爬山，更經常透過社群分享與山友互動，1日她現身苗栗及台中，更在Threads曝光花絮影片，對網友不時點名，蔡更不時化身「活網少女」，在各平台上留言與網友互動，留下「海巡神回應」。

卸任元首對時政的任何隻字片語，向來會被放大檢視。前總統馬英九去年重砲批評賴清德「無能、獨裁、賣台」，雖引發爭議，但馬、賴分屬不同政黨，本就存在競爭關係；相較之下，蔡英文不僅親手將政權交棒給同黨、也曾是賴的副手，她卸任後的發言，一直維持在「信任、肯定與鼓勵」框架內。知情人士透露，蔡英文卸任之際，一名她極為倚重的核心幹部曾私下建言，希望她能「成為卸任總統的典範」，而非讓人感到厭煩的「嘮叨家長」。

蕭美琴去年11月以現任副總統身分踏進歐洲議會創下歷史。（翻攝蕭美琴臉書）

去年823大罷免案落幕後，賴清德、蕭美琴與蔡英文曾在總統官邸會面，針對國內外政局交換意見。會後，蔡英文也在社群平台公開呼籲：「台灣越是困難的時候越要團結，為了國家能繼續穩健向前，希望大家繼續支持賴總統、蕭副總統與執政團隊，一起為心愛的台灣努力。」

知情人士指，蔡英文本月2日於臉書發布的貼文，則可解讀為比單純「呼籲支持賴蕭團隊」更進一步的表態。她以行走「樟之細路」為喻，寫道：「樟之細路的路程，一路起起伏伏很辛苦，但喜歡爬山的人都知道，沿途的風景，只有自己走過一次才能深刻體會，不論艱辛或美好，下山後，就只能把一切留在山裡。」並補上一句：「去爬山時別想太多，山，會告訴我們答案。」

《在路上》劇照至今仍是蔡英文IG至頂貼文。（翻攝蔡英文IG）

2024年大選，蔡、賴、蕭三人合拍競選廣告《在路上》，至今仍是蔡英文IG的置頂貼文，不少綠營支持者仍為之津津樂道。黨內一名資深文宣幕僚評析，《在路上》是否為「民進黨史上最成功的競選廣告」見仁見智，但該片確實成功結合天時、地利、人和，透過「駕駛與副駕駛交棒」「在民主道路上繼續前行」等隱喻，精準描繪蔡賴蕭3人之間的政治關係與情境。

「你們一定會開得比我更好。」廣告中，蔡英文將方向盤交給賴清德、蕭美琴坐上副駕駛座時如此說道。幕僚認為，這句話之所以引發共鳴，反映支持者最樂見的畫面，並非權力競逐，而是蔡、賴、蕭3人關係穩定、相互信任，在同一條路上繼續往前走。

