小英男孩慘況曝！綠能小鮮肉變頹廢大叔 嗆檢「知道我誰嗎」氣場全沒了

小英男孩現況。

有「小英男孩」稱號的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，涉嫌收受東煒建設公司賄賂，施壓台電爭取饋電容量，他羈押期今日屆滿，台北地檢署起訴並求刑14年，稍早鄭男被移至法院審理，媒體捕捉他走下囚車畫面，只見鄭男留著一頭頹廢風長髮、全身黑衣、面部用口罩遮蔽，垂頭喪氣步入法院，和被搜索約談時的勝利氣場簡直判若兩人。

年僅34歲的鄭亦麟自台大經濟系畢業，之後取得英國倫敦大學能源及環境經濟暨政策碩士學位，2015年加入民進黨智庫，深受時任行政院長林全器重，隔年擔任行政院能源及減碳辦公室主任，2018年，28歲的他被成為「綠能科技產業推動中心」副執行長，任內成為離岸風電政策的核心推手，年紀輕輕前途一片光明，因而有了「小英男孩」與「經濟部小鮮肉」之稱。

但檢調獲報，鄭亦麟擔任綠能推動中心副執行長期間，涉嫌以親友當人頭，以「顧問費」名義收受泓德能源、東煒建設賄賂，並藉職權向台電施壓，涉犯貪污治罪條例不違背職務收賄、財產來源不明、洗錢防制法洗錢等罪。

北檢8月25日兵分22路搜索，傳喚鄭男及泓德能源總經理周仕昌、東煒建設創辦人陳健盛、台電副總兼執行長許國隆、前副總蕭勝任等9名被告、5名證人到案說明。

據了解，檢調搜索時，鄭男試圖丟棄手機滅證，偵查時還嗆檢察官「你知道我背後是誰嗎？」，檢方訊後聲押獲准，一路關押至今。

檢方指出，鄭亦麟於2022年間，為協助東煒公司取得數據中心用電額度，多次與該公司實質負責人陳健盛、董事陳冠滔商議行賄方式，最終約定以虛構支付鄭男胞弟「顧問費」的方式交付賄賂。

同年10月，東煒公司製作220萬元顧問費請款單，扣除稅金後，將198萬元匯入鄭男胞弟帳戶；事後更將該筆賄款拆帳，灌入其他工程案帳目，製造帳載不實結果。

檢方調查，東煒公司原申請台電「潭美C/S新設用電案」36MW遭拒後，轉而請託鄭亦麟關說。鄭男謊稱該案屬「國家重大政策」，向台電高層探詢可調配電力，並轉告業者細節，使台電最終以優於慣行條件核准32MW用電，實質排擠同區其他申請者。

不僅如此，鄭亦麟更於2022年間再度出面關說，使東煒公司追加核供10MW用電成功，檢方認定其行為已嚴重破壞電力供應公平性。

檢方指出，賄款曝光風險升高後，鄭亦麟父母與胞弟鄭合謀，透過簽立虛假顧問契約、分23次提領現金等方式，掩飾賄賂金流，構成洗錢犯行。

此外，檢方查出，鄭亦麟在2021年至2024年間，以大量「存現」方式存入多家銀行帳戶，與其申報所得顯不相當，不明財產增加達601萬餘元，涉犯財產來源不明罪。

檢方痛批，鄭亦麟身為綠能政策高階官員，卻將公共電力資源視為私產，犯後雖表面認罪，實際否認關鍵犯行，毫無悔意，建請就收賄罪判處12年以上徒刑，並與洗錢、財產來源不明罪合併執行14年以上。



