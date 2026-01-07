小英男孩收賄198萬元！鄭亦麟300萬交保確定 檢抗告遭駁回

被稱為「小英男孩」的前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟，涉嫌利用弟弟當人頭收賄198萬元，關說台電准予業者獲取高額用電申請案，且有601萬4961元財產來源不明。鄭亦麟遭羈押禁見4個月後，台北地檢署上週起訴鄭亦麟及其父母、弟弟、行賄的東煒建設負責人陳健盛、董事陳冠滔父子共6人，對鄭求刑14年。

根據檢方調查，鄭亦麟在2018年2月至2020年4月、2022年1月至2024年8月期間擔任綠推中心副執行長。東煒建設因計畫在台北市內湖區興建安康數據中心，需要提高電力，於2021年5月向台電申請新設用電36MW，但台電考量內湖為供電瓶頸無法核准。東煒找上鄭亦麟協助，鄭向時任台電副總蕭勝任謊稱該案屬國家重大政策，請託蕭主持供電會議准東煒新設用電案，之後再請託關說台電准予東煒增加10MW。

2022年7月，陳健盛父子與鄭亦麟商議後，決定以支付顧問費方式行賄。陳氏父子製作顧問費220萬元請款單，鄭指示弟弟赴東煒填收據，東煒扣稅後匯款198萬元給鄭弟，另作帳不實拆分為4筆工程款掩飾。鄭男父母及弟弟擔心收賄東窗事發，2022年10月28日致電鄭商議，鄭向東煒表示要還198萬元。陳氏父子因增加10MW用電案尚未獲准，請鄭不用還，並配合與鄭弟簽假聘任契約，鄭母提領198萬元交由鄭弟報稅掩飾。

案件移審後，台北地院由受命法官施函妤訊問後，裁定鄭亦麟300萬元交保，陳健盛父子各200萬元交保，三人均限制住居，限制出境出海8個月，鄭須接受科技監控。檢察官不服鄭亦麟三人交保，向台北地院提起抗告。

台北地院由審判長彭慶文、法官陳柏嘉及王星富組成合議庭審查後，駁回檢方抗告確定。合議庭表示，受命法官所為的具保處分，與合議法院所為的具保裁定，充其量僅係決定主體不同，除此之外，具保決定的效力對於當事人之影響均無不同，且檢察官為當事人一環可提準抗告。

合議庭認為，受命法官審酌全案卷證後，認被告鄭亦麟等三人犯罪嫌疑雖重大，且具有羈押之原因，但無羈押之必要，乃各對被告鄭亦麟等三人作成具保等處分以替代羈押，已詳細敘明判斷理由，並未違反比例原則或濫用裁量權限，因此應予以維持。檢察官指原處分不當，難認有理由，應予駁回。

