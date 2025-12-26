小英男孩涉貪慘了！遭北檢求刑14年 一家四口全被起訴

小英男孩被檢方求刑14年。（圖／報系資料照）

經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟涉嫌收賄，調查局台南市調處獲報後，報請台北地檢署指揮偵辦。北檢今年8月指揮調查局搜索鄭亦麟等9人，並於訊後聲押禁見鄭亦麟獲准。如今，鄭亦麟的押期將屆，台北地檢署今（12月26日）於今日偵結，依照不違背職務收賄、洗錢、背信等罪起訴鄭亦麟等6人，鄭亦麟更是被檢方求刑14年，其父母與弟弟也都被起訴。

被外界稱為「小英男孩」的鄭亦麟涉嫌收受太陽能系統大廠泓德能源、東煒建設2家業者賄賂，檢調8月25日約談鄭亦麟及父母鄭伍廷、李佳珍、友人徐子敬、泓德總經理周仕昌、東煒建設創辦人陳健盛、兒子陳冠滔、台電退休副總蕭勝任、副總許國隆等9名被告到案。

鄭亦麟年僅34歲，台大經濟系畢業,是前行政院長林全的學生，民進黨幕僚出身，在前總統蔡英文競選期間，他曾在臉書與核能流言終結者創辦人黃士修筆戰。林全擔任新境界文教基金會執行長時，鄭是副研究員，林全出任閣揆，鄭亦麟擔任行政院能源減碳辦公室主任。

2018年綠推中心成立，時任經濟部次長龔明鑫兼任執行長，鄭是其中一名副執行長，年紀輕輕，就以綠營幕僚身分升任12職等文官，2019年同時接任台船子公司台船環海董事，引發「球員兼裁判」爭議。

