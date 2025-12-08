小英男孩涉貪遭押 月底可望偵結起訴

前總統蔡英文任內積極推動綠能發展，但衍生的貪瀆弊案不斷，檢調迄今共查獲203件綠能弊案，羈押過42名貪腐大咖。這還不包括被稱為「小英男孩」的前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟，他因涉嫌收賄數百萬元，施壓台電給予業者高額饋電容量，羈押迄今近4個月，台北地檢署預計本月下旬偵結起訴，並具體求刑。

最高檢察署針對綠能弊案，曾於去年執行三波「靖平專案」，查獲包括議長、議員、鄉長、鄉民代表、空軍現退役軍官、公務員、立委共135人涉案。

廣告 廣告

據法務部統計，自民國110年1月至今年6月底，全國檢察機關查緝綠能犯罪，總計偵辦203件，羈押42人，起訴76案125人、緩起訴7案23人，共查扣新台幣9897萬2500元，人民幣及日幣和不動產18筆等，涉案人繳回不法所得6131萬2999元。203案中包括台鹽前董事長陳啟昱涉嫌圖利綠能業者，被依《證交法》等罪起訴，具體求刑12年。

另光電業者力暘集團勾結台南市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，讓力暘規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，不法獲利91億2601萬8763元，南檢依貪汙等罪起訴台南市前經發局長陳凱凌、民進黨前中執委郭再欽、前行政院顧問、民進黨前新竹縣黨代表、力暘能源總裁古盛煇等人。

此外，前台南市議長、現任市議員郭信良，涉嫌將軍區光電綠能弊案，收受三地集團董事長鍾嘉村賄款900萬元，也被依貪汙罪起訴。

至於中油第三座液化天然氣接收站（三接）外推防波堤工程遭檢舉浮報預算逾百億元。北檢日前指揮調查局、廉政署搜索中油、台灣世曦工程顧問公司，將世曦前董事長施義芳3人列為被告偵辦中。