小英男孩被押4月後獲300萬交保 北院警告「須遵守２項規定」

鄭亦麟被起訴求刑14年。（圖／報系資料照）

經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟涉嫌收賄，調查局台南市調處獲報後，報請台北地檢署指揮偵辦，全案於今日（12月26日）偵結起訴。台北地檢署依照不違背職務收賄、洗錢、背信等罪起訴鄭亦麟等6人，其中更包括幫助鄭亦麟父母與弟弟，以及東煒建設負責人陳健盛與其子陳冠滔。北院於今日下午4時20召開接押庭，並於稍早裁定鄭亦麟300萬交保，陳健盛、陳冠滔各以200萬交保，均限制住居、限制出境出海8月，鄭亦麟則須實施科技監控。

廣告 廣告

台北地院說明，科技監控的方式為「應於每周二、四上午8時至12時，在上址限制住居之門牌前，持用個案手機拍攝自己面部照片並同步傳送至科技設備監控中心之方式向本院報到」。此外，法官也諭知獲准交保的3名被告皆不得與同案被告以及起訴書所載其餘證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或是探詢案情的行為。

起訴指出，2021年東煒建設向台電公司申請「潭美C/S新設用電案」（供電36MW）遭拒絕後，東煒建設負責人陳健盛與其子陳冠滔2人請求鄭亦麟向時任台電副總蕭勝任請託關說。在鄭亦麟的關說下，蕭勝任派員至東煒建設給予意見，將申請案的36MW調降至32MW後，成功讓東煒健設通過申請案。

陳健盛與陳冠滔於2022年5月間，再度請鄭亦麟關說台電人員同意提高東煒公司潭美C/S案增加供電10MW，最後在鄭亦麟的探聽下，東煒建設也於同年的6月遞件申請42MW的用電計畫，並通過申請，過程與鄭亦麟先前所探聽到的消息完全一致。

後續鄭亦麟和陳健盛以及陳冠滔2人於2022年7月間談妥後，透過支付鄭亦麟親弟鄭兆麟顧問費的方式交付賄賂，並於2022年10月間指示東煒建設會計人員製作220萬元的會計傳票以後，再匯款198萬至鄭兆麟名下。

鄭亦麟的弟弟鄭兆麟在收到198萬元的賄款以後，其雙親李佳珍以及鄭伍廷因為擔心東窗事發，和鄭亦麟商討，其父甚至在商討過程中說出「不然不要了、不要了、叫別人用啦，那條錢看要洗去哪裡、去洗啦」等語，表達不想參與此事，但李佳珍卻獻計讓東煒和鄭兆麟簽立虛假顧問契約。

事後鄭亦麟先是向東煒建設表明想返還198萬賄款，但經商討後，陳健盛考量到10MW申請案仍未通過，於是轉告鄭亦麟不用返還，並配合鄭亦麟以東煒公司名義簽立虛偽的聘任顧問契約，再由李佳珍於2023年間分23筆帳戶提領，並由鄭兆麟向稅捐處申報為收入，掩飾犯罪所得來源。

檢方認為，鄭亦麟於偵查中雖稱承認收賄犯罪，然又辯稱 198 萬元與其介入安康數據中心之用電申請無涉，空有認罪之名，毫無自白之實，核與否認犯罪無異，認為其犯後態度不佳、毫無悔意，建請法官處14年以上刑期。另外，檢方也指出，鄭亦麟的家人偵查過程中皆否認犯行，犯後態度不佳，建請法官判處2年。

另外，過去同樣涉及本案的蕭勝任以及泓德能源總經理周仕昌、董事鄭涵部份均因罪嫌不足，獲得不起訴處分。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

21歲中8.8億樂透！他親吐致富後最大壓力 「靠一決定」守住財富26年

11歲男童騎騎YouBike擦撞法拉利超跑 網友驚呼：弟弟「財負自由」

情侶吵架女子「當街撒鈔票」痛哭 網友驚呼：平安夜分錢活動？