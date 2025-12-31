小英男孩認罪！收賄198萬喬電利 300萬交保檢方火速抗告

被稱為「小英男孩」的前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟，26日遭台北地檢署依收賄、財產來源不明、洗錢等罪起訴，檢方求刑14年。全案移審台北地院後，法官裁定鄭亦麟以300萬元交保，並須接受科技監控，檢方對此裁定不服，30日已向台灣高等法院提起抗告。

根據起訴內容，鄭亦麟於107年至113年間擔任經濟部綠推中心副執行長期間，對綠能政策具有影響力。東煒建設因計畫在內湖區興建安康數據中心，110年5月向台電申請新設用電36MW，但台電考量內湖為供電瓶頸無法核准。東煒建設負責人陳健盛及董事陳冠滔父子找上鄭亦麟協助，鄭向時任台電副總蕭勝任謊稱該案屬國家重大政策，請託主持供電會議准許東煒新設用電案，之後再請託關說台電准予東煒增加10MW。

111年7月，陳氏父子與鄭亦麟商議後，決定以支付「顧問費」方式行賄。鄭亦麟以虛構弟弟鄭兆麟任職東煒公司的名義，收取扣稅後198萬元款項。東煒將198萬元作帳不實拆分為4筆工程款。鄭亦麟父母及弟弟擔心收賄東窗事發，111年10月28日致電商議，父親表示「不然不要了、叫別人用啦，那條錢看要洗去哪裡」。鄭亦麟111年底向東煒表示要歸還198萬元，但陳氏父子因增加10MW用電案尚未獲准，請鄭不用還錢，並配合與鄭弟簽立假聘任顧問契約。

鄭亦麟首次出庭時表示，陳氏父子當時應該知道他曾從事風電、在能源領域有專業。他以為陳氏父子公司的申請案只是遇到簡單困難，他沒動用任何職位或影響力，僅向台電「轉達關心」。鄭亦麟坦承收賄及洗錢罪行，法院裁定以300萬元交保，限制住居、出境出海8個月，並須接受科技監控。具體而言，鄭亦麟需每週二及週五上午8點至中午12點，在限制住居的門牌前使用手機拍攝面部照片，同步傳送至科技設備監控中心。

陳健盛與陳冠滔父子則各交保200萬元。針對601萬餘元財產來源不明罪，鄭亦麟並未坦承。檢方認為仍有繼續追查必要，懷疑鄭亦麟涉及其他綠能貪汙案，將另分案偵辦。檢方痛批鄭亦麟利用實質影響力，操控台電人員如線偶，視電力如私產，並對法院交保裁定表示不服，已正式提起抗告。

