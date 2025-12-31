「小英男孩」交保 北檢不服提抗告

台北地院日前裁定被稱為「小英男孩」的前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟以300萬元交保。（本報資料照片）

被稱為「小英男孩」的前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟，涉嫌利用弟弟當人頭收賄198萬元，關說台電准予業者獲取高額用電申請案，且有601萬4961元財產來源不明，鄭遭羈押禁見4個月後，台北地檢署上周起訴鄭亦麟及父母、弟弟、行賄的東煒建設負責人陳健盛、董事陳冠滔父子共6人，對鄭求刑14年，案件移審後，台北地院裁定鄭亦麟300萬元交保，陳健盛父子各200萬元交保，3人均限制住居，限制出境出海8月，鄭須接受科技監控。但檢察官不服鄭亦麟3人交保，已向台灣高等法院提起抗告。

檢方認為，本案證人眾多，因偵查中證人尚未經交互詰問，加上鄭男3人均有資力，能在國外生活，因此3人仍有逃亡及串證之虞，有羈押必要性，故對鄭男3人交保停押裁定，提起抗告，請求高院撤銷3人交保裁定，發回北院更裁。

起訴指出，東煒建設因計畫在內湖區興建安康數據中心，需要提高電力，民國110年5月向台電申請新設用電36MW，但台電考量內湖為供電瓶頸無法核准，東煒找鄭協助，鄭向時任台電副總蕭勝任謊稱該案屬國家重大政策，請託蕭主持供電會議准東煒新設用電案，之後再請託關說台電准予東煒增加10MW。

111年7月陳健盛父子與鄭商議後，決定以支付顧問費方式行賄，陳氏父子製作顧問費220萬元請款單，鄭指示弟弟赴東煒填收據，東煒扣稅後匯款198萬元給鄭弟，另作帳不實拆分4筆工程款。

鄭男父母及弟弟擔心收賄東窗事發，111年10月28日致電鄭商議，鄭向東煒表示要還198萬。陳氏父子因增加10MW用電案尚未獲准，請鄭不用還，並配合與鄭弟簽假聘任契約，鄭母提領198萬元交由鄭弟報稅掩飾。