小英男孩一家都「犯後態度不佳」！檢察官震怒了 全部求重刑

鄭亦麟被起訴求刑14年。（圖／民眾提供）

經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟涉嫌收賄，調查局台南市調處獲報後，報請台北地檢署指揮偵辦。北檢今年8月指揮調查局搜索鄭亦麟等9人，並於訊後聲押禁見鄭亦麟獲准。如今，鄭亦麟的押期將屆，台北地檢署今（12月26日）於今日偵結，依照不違背職務收賄、洗錢、背信等罪起訴鄭亦麟等6人，其中更包括幫助其洗錢的家人，弟弟鄭兆麟、母親李佳珍、父親鄭伍廷。

2021年東煒建設向台電公司申請「潭美C/S新設用電案」（供電36MW）遭拒絕後，東煒建設負責人陳健盛與其子陳冠滔2人請求鄭亦麟向時任台電副總蕭勝任請託關說。在鄭亦麟的關說下，蕭勝任派員至東煒建設給予意見，將申請案的36MW調降至32MW後，成功讓東煒健設通過申請案。

廣告 廣告

陳健盛與陳冠滔於2022年5月間，再度請鄭亦麟關說台電人員同意提高東煒公司潭美C/S案增加供電10MW，最後在鄭亦麟的探聽下，東煒建設也於同年的6月遞件申請42MW的用電計畫，並通過申請，過程與鄭亦麟先前所探聽到的消息完全一致。

後續鄭亦麟和陳健盛以及陳冠滔2人於2022年7月間談妥後，透過支付鄭亦麟親弟鄭兆麟顧問費的方式交付賄賂，並於2022年10月間指示東煒建設會計人員製作220萬元的會計傳票以後，再匯款198萬至鄭兆麟名下。

鄭亦麟的弟弟鄭兆麟在收到198萬元的賄款以後，其雙親李佳珍以及鄭伍廷因為擔心東窗事發，和鄭亦麟商討，其父甚至在商討過程中說出「不然不要了、不要了、叫別人用啦，那條錢看要洗去哪裡、去洗啦」等語，表達不想參與此事，但李佳珍卻獻計讓東煒和鄭兆麟簽立虛假顧問契約。

事後鄭亦麟先是向東煒建設表明想返還198萬賄款，但經商討後，陳健盛考量到10MW申請案仍未通過，於是轉告鄭亦麟不用返還，並配合鄭亦麟以東煒公司名義簽立虛偽的聘任顧問契約，再由李佳珍於2023年間分23筆帳戶提領，並由鄭兆麟向稅捐處申報為收入，掩飾犯罪所得來源。

檢方認為，鄭亦麟於偵查中雖稱承認收賄犯罪，然又辯稱 198 萬元與其介入安康數據中心之用電申請無涉，空有認罪之名，毫無自白之實，核與否認犯罪無異，認為其犯後態度不佳、毫無悔意，建請法官處14年以上刑期。另外，檢方也指出，鄭亦麟的家人偵查過程中皆否認犯行，犯後態度不佳，建請法官判處2年。

另外，過去同樣涉及本案的蕭勝任以及泓德能源總經理周仕昌、董事鄭涵部份均因罪嫌不足，獲得不起訴處分。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

滿山遍野開滿小白花超美！她驚嘆「不可思議」 網急示警：快除掉

誠品南西店外驚現恐嚇字條！放話「我將會殺更多人」 警方採證追查中

全是台灣訂單！一次訂1500根「鋼鐵香蕉」 網歪樓笑翻：急診要忙了