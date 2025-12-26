「小英男孩」慘了！收賄百萬坐擁北市3房 檢痛批「操控台電如線偶」求刑14年

小英男孩鄭亦麟遭起訴，求刑14年以上。

有「小英男孩」稱號的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，涉嫌收受東煒建設公司賄賂，施壓台電爭取饋電容量，檢調兵分多路搜索約談，向法院聲請羈押獲准，由於鄭亦麟的羈押期限於今（26日）屆滿，因此台北地檢署於今日偵結起訴鄭亦麟等9名被告，檢方痛批鄭男身居要職卻「操控台電如線偶」，嚴重破壞電力分配公平，建請合併判處有期徒刑14年以上。

檢方指出，鄭亦麟於2022年間，為協助東煒公司取得數據中心用電額度，多次與該公司實質負責人陳健盛、董事陳冠滔商議行賄方式，最終約定以虛構支付鄭男胞弟「顧問費」的方式交付賄賂。

同年10月，東煒公司製作220萬元顧問費請款單，扣除稅金後，將198萬元匯入鄭男胞弟帳戶；事後更將該筆賄款拆帳，灌入其他工程案帳目，製造帳載不實結果。

檢方調查，東煒公司原申請台電「潭美C/S新設用電案」36MW遭拒後，轉而請託鄭亦麟關說。鄭男謊稱該案屬「國家重大政策」，向台電高層探詢可調配電力，並轉告業者細節，使台電最終以優於慣行條件核准32MW用電，實質排擠同區其他申請者。

不僅如此，鄭亦麟更於2022年間再度出面關說，使東煒公司追加核供10MW用電成功，檢方認定其行為已嚴重破壞電力供應公平性。

檢方指出，賄款曝光風險升高後，鄭亦麟父母與胞弟鄭合謀，透過簽立虛假顧問契約、分23次提領現金等方式，掩飾賄賂金流，構成洗錢犯行。

此外，檢方查出，鄭亦麟在2021年至2024年間，以大量「存現」方式存入多家銀行帳戶，與其申報所得顯不相當，不明財產增加達601萬餘元，涉犯財產來源不明罪。

檢方痛批，鄭亦麟身為綠能政策高階官員，卻將公共電力資源視為私產，犯後雖表面認罪，實際否認關鍵犯行，毫無悔意，建請就收賄罪判處12年以上徒刑，並與洗錢、財產來源不明罪合併執行14年以上。

至於行賄的陳健盛、陳冠滔，檢方視其是否於審理中坦承犯行，分別建請判處1年6月或3年6月徒刑；涉洗錢的鄭父鄭母、鄭弟，則建請各判2年徒刑。

檢方另聲請沒收鄭亦麟收賄198萬元及不明財產601萬餘元，合計799萬4961元；如無法沒收，請求追徵其價額。至於是否尚涉其他不法，檢方將另案持續偵辦。



