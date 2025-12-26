「小英男孩」押4月英氣全消！出庭認罪卻絕不講「收賄」 律師幫他說：沒犯罪
「小英男孩」鄭亦麟涉嫌收賄198萬幫業者喬台電饋線，檢方昨（12/26）日起訴移審。他出庭雖稱認罪，但只承認收取這筆198萬「仲介費」，協助業者介紹投資人，雖也認了協助業者向台電轉達用電需求，但撇清兩者沒有關係。律師更直言，鄭亦麟坦承犯罪是因為有收錢，但他當時不是公務員，職位也和台電沒關聯，轉達用電需求也不是職務行為，認為本件根本不成立犯罪。
檢方指控，陳健盛、陳冠滔父子以東煒建設公司名義，在2021年2月5日向台電申請用電36MW，但台電考量松山、內湖地區屬「用電瓶頸區」不予核准，陳健盛父子遂找上鄭亦麟，拜託他用職務影響力關說時任台電副總經理蕭勝任放行供電案。鄭亦麟答應後，隨即打電話誆騙蕭勝任，稱此申請案屬於「國家重大政策」，還說「這個案子經濟部關心」，成功讓東煒獲核32MW電量。
調查也指出，陳健盛父子後來二度請托鄭亦麟關說，換來台電同意增核10MW電量。事成後，陳冠滔開立220萬元假請款單，扣除10％稅額後，以「顧問費」名義匯款198萬給鄭亦麟胞弟鄭兆麟。事後鄭家父母擔憂么兒遭調查，與鄭亦麟想好「雙線計畫」，一則一勞永逸退還賄款，其二則是製作「假顧問約」解套，陳健盛父子最後選擇製作假約。鄭母李佳珍則分23筆全數以現金領出。
台北地檢署今年8月聲押禁見鄭亦麟獲准，法院後來又裁定延押2月，被羈押4個月的鄭亦麟容顏憔悴，頭髮更長到蓋過後頸，對比最初到案時的陽光形象相差甚大。
認罪只認「有收錢」，絕口不提「收賄」
開庭起始，法官詢問對於起訴書指控罪名有何意見？鄭亦麟開口就認罪。法官聽了稍許驚訝，謹慎地問他「收取賄賂198萬元都承認嗎？」他才完整地說，「對於檢察官起訴事實我都承認，我確實有收到東煒的198萬元，有幫助東煒介紹投資人，也有轉達東煒的用電需求給台電公司，所以這部分涉及違法行為，我願意認罪。」
法官問鄭亦麟，收這198萬元與轉達用電有何關聯？為何要協助東煒向台電關心用電申請？他表示，這筆錢最初單純是仲介投資人的酬謝，後來陳健盛、陳冠滔父子都詢問他，是否能協助用電方面的困難，便協助東煒向台電關心進度。鄭亦麟說，兩人希望先有少部分電力使用，再慢慢分批提高，於是向他反應情況。
法官追問鄭亦麟，「陳健盛、陳冠滔有無表示要透過你向台電表達來解決困難？」他則回應，兩人沒明說，只是單純向他反應狀況。法官不死心，追問鄭亦麟「陳健盛、陳冠滔是因為你有什麼職位，對台電有影響力才向你表達？」，鄭亦麟說「我想應該不是」，稱兩人都知道他在能源領域有一定專業，但當時他才剛回經濟部任職，認為兩人應該不清楚他的職位。
東煒申請是「重要案件」，理由忘了
鄭亦麟還說，他的確曾致電蕭勝任，希望對方能協助東煒的案件，且肯定有說過這是「重要案件」，但不記得是否曾表示「這個案子經濟部也關心」，也不確定有無明確表達是「國家重大政策」。法官問鄭亦麟，為什麼要說這是「重要案件」？他想了想說「我現在不記得」，稱他事後才知道台電人員有去拜訪東煒，並且建議將申請電量更改為32MW。他表示，台電的建議也符合東煒分批供電的需求。
法官根據起訴書繼續問，為何要幫東煒向台電詢問可否增加10MW？鄭亦麟左思右想半天，才說應該是和陳健盛或陳冠滔與泓德能源（向東煒購地的廠商）開會討論時提及，但數字怎麼來已無印象，只知道泓德對合作案的績效不是很滿意，才提出希望增加電量，進而增加收入。
法官點出，鄭亦麟在2022年4月20日，曾傳訊息給陳冠滔稱「我守住，東煒才能順利取得用電」。他坦承是他所傳，但想不起來為什麼這麼說，強調當下沒想藉此索取報酬。
檢方狂轟交代不清，律師直接主張不犯罪
法官接著開始犀利提問，雙方是否曾提要用「裝潢費」包裝賄款？為什麼不直接付酬謝，要用其他方式包裝，「是不是你提的？」鄭亦麟撇清，「不是我提的，應該說要支付我仲介費是陳健盛提出，至於支付方式則是陳冠滔提的。」他坦承，當時覺得已經回到公家單位上班，用自己的身分收錢可能不妥，加上沒有這筆裝潢費需求，才婉拒用「裝潢費」包裝的提議。
法官直球對決，詢問198萬是否為陳健盛父子請他居間協助向台電申請用電而給的賄款？鄭亦麟也直球回擊，強調自己確實有收198萬元，東煒表達那是介紹投資人的酬謝，過程中他有協助用電申請，這部分法律評價他接受法院判決，但他要「很誠實地說，整個過程中，東煒都沒有提過用電申請和這筆錢有對價關係。」
起訴書指控，鄭亦麟收賄後，鄭父鄭伍廷擔憂么兒鄭兆麟出事，著急致電鄭亦麟「叫別人用啦，那條錢看要洗去哪裡、去洗啦……。」鄭亦麟解釋，當時他向父母稱有一筆「業外收入」，但不方便由他收取，才會透過鄭兆麟名義，同時也是希望替鄭兆麟介紹工作機會。至於父親說的「洗」，鄭亦麟稱爸爸講台語，是「繞」（音相近）的發音，意思是既然媽媽有意見，就另尋管道「繞過去」。
鄭亦麟也承認洗錢，但針對601萬4961元財產來源不明部分，他則表示「現在無法判斷」，稱因為是3、5年前的事，手邊沒有資料無法說得很詳細。不過鄭亦麟說，印象中有些是朋友清償借款，有些是代墊款，也有他從事動物救援的款項，也有他從事演講領得的講師費，還有他清償信用卡費後再回存的錢，至於具體數目須再確認。
蒞庭檢察官高文政痛批，上週開偵查庭時，鄭亦麟才明確說198萬是「仲介費」與用電申請無關，昨日雖然說要認罪，卻依然強調東煒找他是基於他的專業領域，與他在經濟部任職無涉，不僅交代不清這198萬元與用電申請間的關係，到底「裝潢費」名義是由誰提出？他為何不接受？也與共同被告說法截然不同。
不過，律師曾益盛認為，鄭亦麟一直以來都主張自己有收錢，曾介紹泓德給東煒認識且有轉達東煒用電需求給台電，在不清楚法律的情況下願意認罪，反控檢察官斷章取義。曾益盛也指出，鄭益麟雖然認罪，但本件是否構成收賄罪存有疑問，因為鄭亦麟當時是派遣員工，不是公務員，職位也與台電毫無關係，單純轉達用電需求不僅非屬他的職務，與這筆198萬元也沒有對價關係。
