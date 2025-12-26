「小英男孩」涉收賄施壓台電 遭起訴具體求刑14年

台北市 / 綜合報導

被封為小英男孩的鄭亦麟，8月涉嫌收賄遭裁定收押禁見，台北地檢署26號偵結起訴，認為鄭亦麟在經濟部綠能科技產業推動中心副執行長任內，涉嫌向建設公司董事長父子收賄198萬元施壓台電，並且以「顧問費」的名義將錢交付給他的胞弟，鄭亦麟等9人被依貪污等罪嫌起訴，檢察官更痛斥鄭亦麟，視台電人員如線偶、電力如私產，坦承收賄又駁斥與用電申請無涉，犯後態度不佳毫無悔意，對鄭亦麟具體求 處有期 徒刑14年。

記者VS.鄭亦麟(114.08.26)說：「有向業者收賄嗎，鄭先生。」身穿米色上衣走進台北地檢，有著小英男孩稱號的，經濟部綠能科技產業推動中心，前副執行長鄭亦麟8月遭到收押，北檢年底將他依貪污等罪起訴，而涉嫌行賄鄭亦麟請託喬饋電容量，的建設公司創辦人父子檔，在同天同樣遭到起訴。

根據了解，東煒建設創辦人父子，在110年2月，因為潭美新設用電案，向台電申請用電，因為內湖松山供電瓶頸區遭到拒絕，他們轉而委託鄭亦麟幫忙喬，鄭亦麟向台電謊稱是國家重大政策，台電核准後111年又要求再增設10兆瓦，同年七月鄭亦麟和建設公司父子，多次見面商議賄賂方式，最後決定用弟弟帳戶以顧問費的方式，收受198萬元共六人遭到起訴，而鄭意麟被求刑有期徒刑14年以上刑期。

台北地檢署襄閱主任檢察官高一書(聲源)說：「檢察官依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪，財產來源不明罪及洗錢罪等，，依法提起公訴，並審酌其犯後態度不佳無悔意等情形，向法院具體求處有期徒刑14年以上之刑以資懲儆。」

儘管鄭亦麟承認收賄但不認有實體利益，北檢檢察官更痛斥，鄭亦麟身為經濟部綠推中心高位，操控台電公司人員如線偶，電力 如 私產犯後坦承收賄，卻辯稱198萬和案件沒有關係，空有犯罪之名無自白之實，犯後態度不佳沒有悔意。

另外鄭亦麟被查出，帳戶裡有6百多萬元，無法提出合理說明，不法款項總額將近800萬元，另外涉及財產來源不明及洗錢等罪嫌遭起訴，是否還有其他不法檢警也將深入釐清。

