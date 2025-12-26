「小英男孩」涉收賄198萬！稱認罪但只認收「這筆錢」 北院准300萬交保

「小英男孩」鄭亦麟（深藍衣者）今日起訴移審北院，法官准他300萬元交保。廖瑞祥攝



「小英男孩」鄭亦麟涉嫌收賄198萬元協助業者喬台電饋線，再由母親分23筆現金領出加以洗錢，帳戶內還出現601萬餘元不明財產，檢方今（12/26）日起訴求刑14年。他出庭雖稱認罪，卻只承認曾媒介廠商給業者並收取仲介費。台北地院認為，鄭亦麟犯罪嫌疑重大，說詞避重就輕，但認為無羈押必要，准他300萬元交保、命限制住居、限制出境出海8月，並接受個案手機科技監控。據了解，檢察官已決定研議抗告。

檢方查出，陳健盛、陳冠滔父子以東煒建設公司名義，在2021年2月5日向台電「潭美C/S新設用電案」提出用電申請（總申請用電36MW），但台電考量松山、內湖地區是用電瓶頸區而無法核准供電，陳健盛父子遂找上鄭亦麟，拜託他用職務影響力關說蕭勝任放行這次的供電案。鄭亦麟答應後，隨即打電話誆騙蕭勝任，這個申請案屬於「國家重大政策」，成功讓東煒獲核32MW電量。

此外，陳健盛父子為了能取得更多用電量拿到更多利潤，二度請託鄭亦麟關說台電，鄭亦麟在2022年5月24日又出馬請託關說，台電後來也同意東煒增加核供10MW。事成後，雙方談妥由東煒支付給鄭亦麟胞弟鄭兆麟「顧問費」名義行賄，陳冠滔於是開出220萬元假請款單，扣除10％稅額後，匯款198萬元給鄭兆麟。後來鄭家父母擔憂兒子遭調查，決定由鄭母分23筆領出。

東煒建設董事長陳健盛、兒子陳冠滔今日起訴移審北院，法官准各以200萬元交保。廖瑞祥攝

鄭亦麟今日出庭雖稱承認犯罪，但只承認收取仲介費，引介廠商給東煒認識，撇清這198萬與他向台電關心東煒用電需求有何關係。陳健盛父子兩人只承認犯《商業會計法》填製不實憑證罪，說詞與鄭亦麟一致，稱198萬是單純的仲介費，只是以「顧問費」名義作為包裝。

法官認為，三人說詞明顯避重就輕，有勾串共犯與證人供述的可能，鄭亦麟又面臨10年以上重罪，也有逃亡可能。但考量相關被告以在偵查中具結作證，相關手機扣押也可鑑識還原，認為三人均無羈押必要，准許鄭亦麟以300萬元交保、命限制住居、限制出境出海8月，並接受個案手機科技監控。他每週一、四上午8點至12點須以個案手機自拍面部上傳科技監控中心。

另外，陳健盛父子則各以200萬元交保，同樣限制住居、限制出境出海8月，但無科技監控。法官並命三人不得騷擾、恐嚇共同被告或有探詢案情的行為。

