「小英男孩」涉綠能貪汙近200萬！北檢起訴求刑14年

被稱為「小英男孩」的前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟，因涉嫌收賄數百萬元，施壓台電給予業者高額饋電容量，羈押期滿，台北地檢署今依收賄、財產來源不明3罪起訴鄭亦麟等6人，並對鄭亦麟求刑14年。另外針對鄭亦麟涉及綠能貪汙案，檢方將分案偵辦。

檢調掌握，東煒建設原本要在北市內湖區建設安康數據中心，需要更多電量，但向台電申請饋線容量發生困難，陳健盛父子因此找鄭亦麟協助。鄭亦麟向台電施壓，要求在審查階段調配「松湖段」供電量比例，以較簡便的方式，讓業者取得較高饋電容量。

檢調懷疑，由於饋電容量在市場上極為稀缺，陳健盛父子為表達謝意，將賄款按月獲取東煒顧問費10萬元方式，支付到鄭亦麟胞弟的帳戶中；加上鄭擁有北市3處房產、2022年有198萬元匯款至其銀行帳戶，涉犯貪污收賄、財產來源不明、洗錢等罪。

檢調也發現，上市公司太陽能大廠「泓德能源」同樣因電量需求，涉嫌行賄鄭亦麟，因此於8月25日針對鄭亦麟、泓德、東煒等公司進行搜索。

由於鄭亦麟等人的羈押期限至12月26日，因此北檢今偵結本案，今依收賄、財產來源不明3罪起訴鄭亦麟，並具體求刑14年，涉嫌行賄的東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子，檢方請求法院若2人審理過程認罪，求刑1年6月，不認罪則求刑3年6月。鄭亦麟父母鄭伍廷、李佳珍、弟弟鄭兆麟涉洗錢罪，均求刑2年。檢方並懷疑鄭亦麟另涉綠能貪汙案，另分案偵辦。

