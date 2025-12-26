「小英男孩」涉貪犯3罪！北檢偵結 起訴求刑14年

記者楊佩琪／台北報導

外界稱為「小英男孩」，經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，被控涉嫌收受東煒建設賄賂，施壓台電給予高額饋電容量。台北地檢署8月間發動搜索傳喚，鄭亦麟羈押禁見獲准，羈押期於26日期滿，北檢偵查終結，依涉犯貪污治罪條例違背職務行為收受賄賂、財產來源不明、洗錢等罪，對鄭亦麟提起公訴，並建請法官合併定應執行期14年以上有期徒刑。

同樣被起訴的還有東煒建設創辦人陳健盛、兒子陳冠滔，涉犯違反貪污治罪條例違背職務行賄、商業會計法利用不正當方式致始會計事項發生不實結果、刑法背信罪等。鄭亦麟的父母，也被依涉犯洗錢罪起訴。

廣告 廣告

檢調獲報，就在鄭亦麟擔任綠能推動中心副執行長期間，涉嫌以親友當人頭，以「顧問費」名義收受東煒建設賄賂，並藉職權向台電施壓，要求給予東煒建設高饋電容量，涉犯治罪條例不違背職務收賄罪。另檢調追查發現鄭亦麟名下有不明資金，疑似以親友為人頭方式洗錢，涉犯財產來源不明、洗錢防制法洗錢等罪。

北檢8月間指揮調查局台南市調查處兵分22路搜索，傳喚鄭男及上市公司泓德能源 （6873）總經理周仕昌、東煒建設創辦人陳健盛、台電副總經理兼執行長許國隆、前副總蕭勝任等9名被告、5名證人到案說明。訊後鄭亦麟、陳健盛、陳冠淘聲押禁見獲准。周仕昌則以80萬元交保，限制出境出海；鄭亦麟的父母各10萬元交保。許國隆、蕭勝任訊後請回。

更多三立新聞網報導

柯文哲最終陳述曝光：我當然無罪 當庭為一事「正式宣布」

柯文哲案正式辯論終結！明年3/26宣判必須到庭 嗆賴清德：怎沒干預司法

辯論終結明年3/26宣判！檢批柯文哲爆粗口丟瓶攻擊 建請法官判28年6月

柯文哲出庭認司法改革關鍵就是「圖利罪」 可參考「醫療除罪化」

