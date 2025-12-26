「小英男孩」涉貪犯3罪！北檢偵結 起訴求刑14年

台北地檢署今日偵結「小英男孩」鄭亦麟收賄案，這位年僅34歲的政壇新星，在擔任經濟部綠能科技產業推動中心副執行長期間，涉嫌收受東煒建設董事長陳健盛、陳冠滔父子198萬元賄款，並濫用職權向台電施壓喬電力。

檢方調查發現，東煒建設2021年2月以公司名義向台電申請「潭美C/S新設用電案」，總申請用電36MW。鄭亦麟收賄後，竟向時任台電副總經理蕭勝任謊稱此申請案是「國家重大政策」，詢問松湖區尚可輸配電力餘額。待蕭回報尚可調度8MW輸配電力後，鄭即轉知陳冠滔。

檢方指出，鄭亦麟利用職務對台電的實質影響力，操控台電人員如線偶，視台電如私產。他涉嫌使蕭指派台電員工到東煒公司，建議改為申請32MW用電，核供條件均優於同地區其他申請用電業者，實質排斥其他業者的申請用電。

2022年間，東煒建設計劃在台北市內湖區興建「安康數據中心」，陳姓父子為取得更多用電量以獲取更多利潤，再度請求鄭亦麟違背職務，向台電請託關說。鄭詢問台電後得知可行，東煒同年6月1日遞件申請42MW用電計畫，台電北北區營業處同年月21日同意東煒增加核供10MW。

關於賄款交付，檢方查出鄭亦麟2022年7月間，多次和陳姓父子見面商議，達成用東煒公司虛偽顧問費支付賄款。陳健盛指示兒子製作220萬元顧問費請款單，減去22萬元所得稅扣繳淨額，匯款至鄭胞弟鄭兆麟名下帳戶。

檢方今年8月25日搜索此案時，鄭亦麟的胞弟鄭兆麟早已出境，約1個月後才回台到案。檢方發現，鄭的父母鄭伍廷、李佳珍涉嫌協助洗錢，李佳珍從2023年1月26日至3月28日，分23筆從ATM領取198萬，讓鄭兆麟向稅捐機關申報為收入。

更令人震驚的是，檢方查出鄭亦麟2021年1月至2024年11月間，薪資收入553萬餘元，卻「存現」727萬餘元至三個金融帳戶，扣除申報年度所得679萬餘元，不明財產增加高達601萬4961元，檢方已另分案偵辦是否涉其他不法。

今日羈押期滿的鄭亦麟移審法院時，媒體捕捉到他走下囚車畫面，只見這位曾與擁核人士黃士修筆戰能源政策的「小英男孩」，如今一頭頹廢長髮、全身黑衣、垂頭喪氣步入法院，與8月被搜索約談時大言不慚嗆聲「知道我背後是誰」的傲氣模樣判若兩人。

檢方痛批鄭亦麟偵查中雖承認收賄，但辯稱198萬與介入用電申請無關，根本是「空有認罪之名，毫無自白之實」，犯後態度不佳無悔意，建請違背職務收受賄賂罪處12年徒刑，與財產來源不明罪及洗錢罪合併應執行14年徒刑。陳姓父子若否認犯罪則建請判處3年6月徒刑。

