「小英男孩」涉貪確定交保！抗告揭他坐擁「1.6億房產」、「台積電股票」
「小英男孩」鄭亦麟涉嫌收賄198萬元替業者喬台電饋線，去年12/26遭依《貪污治罪條例》等罪起訴，受命法官准他交保300萬元。台北地檢署提起準抗告，主張鄭亦麟若交保在外恐會串證，還揭露他前（2024）年收入218萬餘元，近年卻購入1.6億房產及擁有2張台積電股票（市價逾300萬），交保金額明顯不足。但台北地院合議庭認為，卷內事證已可勾稽供詞，現有處分也足以防範他逃亡，因而駁回北檢聲請，鄭亦麟確定交保。
北檢抗告指出，鄭亦麟雖然表示認罪，但他所謂的「認罪」內容避重就輕，對於東煒建設公司負責人陳健盛及其子陳冠滔如何請託他關說，以及他違背職務行為與賄款之間的「對價關係」，都沒有具體說明。
抗告也認為，當初是誰提議以「裝潢費」、「顧問費」名義包裝賄款，彼此如何協調、款項實際用途如何，都只有鄭亦麟等3人知道，若不予羈押，3人恐怕會修正說詞、相互掩護，不利於事實釐清。
抗告也揭露，鄭亦麟2024年所得達218萬2476元，近年更以1億6058萬元購入不動產，還持有2張價值近302萬元的台積電股票；陳健盛、陳冠滔2024年所得則分別逾700、800萬元，坐擁不動產價值合計逾20億，名下股票光票面價值就逾2億。檢察官認為，僅命鄭亦麟等3人分別交保數百萬，與其資力顯然不成比例，且3人養尊處優，勢必難以忍受坐牢之苦，顯有逃亡可能。
抗告認為，本案犯罪相當隱密，蒐證極為不易，目前雖有監聽譯文、通訊軟體對話紀錄等關鍵證據，但鄭亦麟等3人供詞反覆，案件陷於晦暗不明的危險性很高，加上現今網路及通訊軟體發達，被告可輕易與他人進行勾串，僅命具保、科技設備監控，顯然不是預防串證的有效手段，因此鄭亦麟等3人仍有羈押必要。
不過，北院合議庭指出，鄭亦麟已坦承收受198萬元，並且有將東煒用電需求轉達給台電等客觀事實，考量本案相關證人已於偵查中具結作證，並且有通訊軟體LINE對話紀錄、通訊監察譯文等證據在卷，且扣案手機也已由檢察官鑑識還原資料，法院可勾稽同案被告和證人的證詞並參酌卷內事證，判斷本案是否成立犯罪，案情不明的可能性已經降低，沒有必要繼續羈押。
合議庭也認為，鄭亦麟雖然有逃亡可能性，但命他具保300萬元，限制住居、限制出境出海，並接受科技監控，已能相當程度掌握行蹤，足以對他形成拘束力。另外，鄭亦麟等3人也被禁止與同案被告及證人接觸（有親屬關係者除外）、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為，若違反將可重新羈押，足以嚇阻3人行為。
針對陳健盛、陳冠滔部分，合議庭表示，兩人所涉非「最輕本刑5年以上」的重罪，不能以有逃亡可能為由聲請羈押，且檢察官稱兩人有相當資力、生活養尊處優，勢必無法容忍坐牢之苦等情況，也不構成《刑事訴訟法》有關逃亡的羈押要件，裁定駁回北檢處分聲請。裁定不可抗告，鄭亦麟等3人確定交保。
至於本件抗告為何不是高等法院合議庭審理，裁定說明，本件是受命法官當庭所作具保處分，與合議庭所作具保裁定不同，依照《刑事訴訟法》規定，檢察官應向案件所屬法院（即北院）聲請撤銷處分，而非提起抗告，但檢察官誤為提起抗告，依法仍視同撤銷處分的聲請，由北院合議庭評議後裁定。
北檢指控，東煒建設公司負責人陳健盛及其子陳冠滔，為向台電申請用電找上鄭亦麟關說，鄭亦麟打電話誆騙台電時任總經理蕭勝任，說「這個案子經濟部關心」，成功讓東煒獲核32MW電量。後來陳健盛父子食髓知味，二度請託鄭亦麟關說，又換來10MW電量。事成後，陳冠滔開立請款單以「顧問費」名義匯款給鄭亦麟胞弟鄭兆麟，作為賄款。鄭亦麟父母也涉嫌幫他洗錢、掩飾犯行。
北檢去（2025）年12/26依《貪污治罪條例》不違背職務收賄、財產來源不明及《洗錢防制法》洗錢等罪嫌起訴鄭亦麟等6人，並將在押的鄭亦麟、陳健盛、陳冠滔移審北院。鄭亦麟認罪，但強調是承認收取198萬，以及他曾替東煒向台電表達用電需求，至於這198萬的性質，則是他介紹廠商給東煒的仲介費。陳健盛父子則否認行賄，口徑與鄭亦麟一致，主張198萬是仲介費。
受命法官12/26當庭諭知，鄭亦麟以300萬元交保、陳健盛父子則各以200萬元交保，均限制住居、限制出境出海8月，並接受個案手機科技監控。
更多太報報導
交保有變數！「小英男孩」鄭亦麟收賄喬電300萬獲釋 北檢提抗告拚了
捲「小英男孩」綠能弊案！東煒董座組「黃金律師團」激辯：198萬非賄款
「小英男孩」押4月英氣全消！出庭認罪卻絕不講「收賄」 律師幫他說：沒犯罪
其他人也在看
高虹安涉貪「二審無罪」還沒完！「高檢署上訴了」理由曝光
政治中心／徐詩詠報導新竹市長高虹安在立委任內因涉詐助理費，一審遭判刑讓她一度被解職。不過在去年12月，二審宣判貪汙罪部分無罪，僅依使公務員登載不實罪判處6月徒刑。二審判決確定後，高虹安也隨即申請復職成功，返回市府上班，讓民眾黨陣營士氣提升不少。不過，高檢署在經過研議後，於5日提起上訴，相關理由也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 126
F-16飛72分鐘出事！跳傘飛官「剛度蜜月」妻也是軍職
政治中心／李汶臻報導花蓮空軍基地昨（6）日晚間傳出飛安意外，國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，飛行員辛柏毅上尉緊急彈射逃生，軍方目前全力搜救中。國防部也透過官方臉書PO文，希望國人為辛柏毅上尉集氣。民視 ・ 9 小時前 ・ 33
涉罷綠偽造連署！黃呂錦茹再赴北院開庭 被問「這一題」反應曝
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導國民黨前台北市黨部主委黃呂錦茹，去年（2025）在罷免綠委吳思瑤、吳沛憶案中涉嫌偽造連署，不僅被北院裁定羈押禁見，更被北檢偵結起訴，而她在首度開庭時全部認罪，並聲請具保停押，事後被北院裁定1千萬元交保，並左腳配戴電子腳環監控等措施。如今，黃呂錦茹今（7）日上午再度前往北院開庭，面對記者提問是否希望解除腳環時，黃呂錦茹的反應也隨之曝光。民視 ・ 8 小時前 ・ 5
曲棍球全國聯賽暴力衝突！前國手揮拳攻擊國中生腦部 北市溜冰協會公告懲處：終身不提供服務
台北市溜冰協會舉辦的第51屆假日盃曲棍球全國聯賽，近日爆出暴力衝突事件，引發社會高度關注。一名成年男子選手在冠軍戰中對國中生出手攻擊，台北市溜冰協會已針對該名成年男子選手處以「終身不提供服務」，而該隊處以禁賽一屆。TSNA ・ 1 天前 ・ 55
不斷更新／飛官辛柏毅失聯！投放照明彈搜救
[NOWnews今日新聞]空軍司令部今（6）日表示，本屬花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6700），晚間6點17分時，飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，晚間7點29分時於花蓮縣豐濱鄉東面10...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 36
馬杜洛紐約出庭！不認毒品走私、持機槍 當庭高喊無罪：我仍是總統
[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導美國1月3日逮捕委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜洛（NicolásMaduro）後，馬杜洛與妻子於台灣時間今（6）日凌晨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
台大生坐代步車 2男欺弱勢稱「腳被壓」包圍勒索
台北市 / 綜合報導 昨(5)日晚上9點多，一名行動不便的蔡姓男大生坐著電動代步車，經過西門町一間甜甜圈店前，被兩名男子包圍勒索錢財，他們向蔡姓男大生表示，他的代步車輾到其中一人的左腳，索要推拿費，甚至不讓他離開，熱心民眾見狀出面解圍，警方後續也到場排解糾紛，告知權益後雙方互不提告各自離去。員警VS.洪姓男子：「你是跟他們起糾紛那個嗎，(我我走不了)。」人來人往的人行道上，員警獲報糾紛到場，只見男子手還放在，電動代步車上，一邊說自己走不了，而在代步車上的男大生，則一臉驚恐。洪姓男子VS.員警：「我自己推(拿)好嗎，我自己推(拿)好嗎？」索討推拿費用，男子聲稱腳被代步車壓到受傷，兩名男子在西門町街頭，將男大生攔住當街勒索。遭勒索蔡姓大學生：「覺得有一點被恐嚇，有一點被勒索，因為他也沒有跟我講，就是賠的金額，他就一直這種看你有多少嘛，你有多少你就拿出來。」這名遭到勒索的蔡姓大學生，就讀台大社工系，5日晚上9點多，跑到西門町買東西，經過成都路上時遇上兩名男子。根據了解蔡姓男大生，當時逛街完準備回宿舍，在甜甜圈店前被兩人圍住，其中一名洪姓男子表示，男大生的代步車壓到他左腳，接著連人帶車將他包圍，索錢要去推拿甚至還對車輛吐口水，熱心民眾見狀上前解圍，警方獲報到場告知雙方權益，排解糾紛隨後兩人互不提告各自離去。遭勒索蔡姓大學生：「就是他們一直跟我說，不要擔心，不要擔心，因為我那個當下真的很害怕，然後整個人僵在那邊。」據了解熱心民眾，就是新北市議員金瑞龍的助理，他們一家大小剛好經過，第一時間跳出來解圍。台北市萬華分局西門町派出所長陳韋勲：「經過現場的熱心民眾及員警調解後，並告知相關的權益，雙方各自離去。」熱鬧的西門町商圈，兩名男子疑似鎖定行動不便的男大生，當街勒索，好在有熱心民眾協助，才結束這場驚魂記。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 4
運將深夜救人闖紅燈遭罰！法官1席話「等救護車太慢」霸氣撤單
台南一名計程車司機於2023年9月載客時，因後座婦人突發呼吸困難、情況危急，為搶救生命而闖紅燈直奔醫院急診，遭科技執法拍下並開罰2700元。司機不服提告，主張是為了救人才違規。台南地院審理後，認定當時情況符合「緊急避難」原則，且若停車等待救護車恐延誤黃金救援時間，最終判決撤銷原處分，司機免罰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 142
碰瓷？台大生電動輪椅疑壓路人腳 竟遭勒索｜#鏡新聞
人來人往的西門町商圈傳出疑似碰瓷糾紛！一名蔡姓男大生遭兩名陌生男子攔下，說他的電動代步車壓傷了他們，因此要求賠錢，還出言威嚇，警方獲報到場後，這兩名男子態度一百八十度大轉變，說願意私下和解，今天(1/6)男大生出面受訪，滿腹委屈。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
太子集團第六波搜索! 台北信義雪茄館兄弟檔疑淪幫凶
（民視新聞綜合報導）檢調持續追查〝太子集團〞的犯案蹤跡！在昨天的第六波搜索，檢警發現台北信義區一間知名的雪茄館，疑似變成太子集團的洗錢據點，其中，雪茄館負責人陳韋翔和他哥哥陳韋志，疑似協助太子集團旗下多處水房洗錢，甚至還會協助集團成員兌換新台幣，訊後，弟弟交保，哥哥聲押！身穿白色長袖，戴著口罩，他是台北市信義區一間知名雪茄館的負責人陳韋翔，因為涉入太子集團洗錢案，5號遭檢調約談，訊後160萬元交保，限制出境出海，而被約談的，還有他的哥哥陳韋志。把自己包得緊緊緊，快步走進北檢，面對記者問話沒有多做回應，檢方訊後，針對陳韋志的部分聲請羈押。民視記者莊立誠﹔「檢警調查發現，信義區這間知名雪茄館，陳姓兄弟檔疑似涉嫌協助太子集團洗錢，也讓雪茄館成了洗錢水房。」檢警針對太子集團，發動第六波搜索。（圖／翻攝畫面）這一次針對太子集團洗錢案，所發動的第六波搜索，主要針對贓款進行追查，檢方發現，陳姓兄弟檔涉嫌協助太子集團旗下多處水房進行洗錢，金流透過地下匯兌方式進出台灣，當太子集團成員或所屬公司，有新台幣資金需求時，他們也會協助兌換，雪茄館成了交付現金的據點。這間雪茄館，過去曾經舉辦品酒會，以及爵士樂等表演，被檢方懷疑長期以合法掩護非法。檢警針對太子集團，發動第六波搜索。（圖／翻攝畫面）律師(前檢察官)李赫茗表示，檢察官也一定會在發現證據的過程當中，去伴隨著發現其他共犯，進而發動更多搜索，以及扣押的程序，因此像這次檢察官發動的第六波搜索，其實在檢察官的偵辦過程當中，都是非常正常的事情。檢警在2025年底，針對太子集團展開四波搜索，除了聲押禁見多名集團幹部，查扣大量名車、帳戶。上週五，檢警還查獲，帛琉一處，由前國安局軍官，所經營的度假村，也涉入其中。究竟還有多少人涉入太子集團案件當中，檢調動作一波接一波，要讓罪犯無所遁形。原文出處：太子集團第六波搜索！ 台北信義雪茄館兄弟檔疑淪幫凶 更多民視新聞報導太子集團第五波搜索! 國安局校級退休軍官竟涉案太子集團洗錢案! 前國安局退役軍官120萬元交保知名雪茄館「Cigar Vie」涉助太子集團洗錢 兄弟檔老闆遭拘提民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
影/新北中和發生嚴重氣爆！男子重傷命危插管
新北市中和區今（7日）凌晨不太平靜，在景新街一處民宅發生嚴重氣爆，嚇壞鄰居趕緊報案，警消獲報趕來救人，屋內一名57歲男子被救出，目前仍在加護病房插管被搶救。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
前桌球國手涉吸金5千萬! 分飾兩角冒名運彩公會理事長
中部中心報導台中地檢署，日前針對一起涉嫌偽造文書、違反《銀行法》的案件，提起公訴，特別的是，這名楊姓女被告，是前桌球國手，還曾經在國際賽中，為國爭光得到銅牌。但是，她卻被指控，一人分飾兩角，冒用運彩公會理事長的名義，涉嫌吸金詐騙，金額高達5千萬元。這名短髮的桌球選手，遭到民眾指控，利用投資刮刮樂彩券，涉嫌違法吸金！被害人指控，楊女去年底找上他，由於信任對方是前桌球國手，還曾經在國際賽中拿下銅牌，為國爭光，退役後又有保險理專背景，被害人就投資了120萬元，但只拿到9千元的紅利，對方就失聯了！前桌球國手涉偽造文書遭起訴。被害人最近提告，還衍生出案外案，原來楊姓前國手，在4年前開始，疑似謊稱與運彩公會理事長何昱奇，關係很好，藉此取得其他被害人信任！理事長指控，被告運用"神鬼對話"的手法，一人分飾兩角，製造兩人合股經營彩券行的假象，向客戶募資，短短2年，騙了35名客戶、捲款高達5千萬元！前桌球國手涉偽造文書遭起訴。被害人指控，這大筆錢，最後疑似因為被告地下簽賭，通通輸光。記者撥打楊姓被告手機求證，但她沒有接電話。被告涉及盜刻何理事長的印章，涉嫌偽造文書、違反銀行法，由台中地檢署檢察官提起公訴。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：前桌球國手涉吸金5千萬 分飾兩角冒名運彩公會理事長 更多民視新聞報導前住戶"寄生停車格"長期竊電 現任屋主.管委會提告假醫美董娘盜圖裝闊 誆投資醫美器材吸金1.3億破獲25億洗錢案! "缺錢公司"成洗錢破口 企業主淪共犯民視影音 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
通學區搶快闖紅燈 廂型車險撞小學生引公憤｜#鏡新聞
這畫面真的太可怕！一輛黑色廂型車，經過校門口時闖紅燈，差點撞上正要過馬路的學童，地點就在台北市北投國小，這樣的畫面引起公憤！北投警方也認定屬於重大違規，將會約談車主到案說明，並且開罰。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
裕隆集團花蓮光復重建「愛的里程」系列：裕隆汽車捐贈Nissan X-TRAIL 支持芥菜種會 深耕社福韌性防護網
2025年9月馬太鞍溪堰塞湖溢流引發複合式災變，重創花蓮光復鄉在地交通動能，居民車輛因泡水損壞報廢，嚴重影響日常民生交通。裕隆集團執行長嚴陳莉蓮於災後第一時間啟動「花蓮光復災後重建行動力計畫」，整合集團企業捐助 3,000 萬元，提供集團本業汽車價值鏈資源，從第一時間急難救助投入高效拖吊車隊、免費代步車租借及購車維修資源，到陪伴中長期復原，以捐贈車輛支持全國性防災與在地社福組織，協力部署災後重建每一階段所需的交通動能。 其中，在本次重建計劃中，裕隆汽車捐助1,000萬元用以支持災民優惠購車補助，與捐贈車輛支持在地社福與全國性防災團體。今（5）日，裕隆汽車與裕隆日產團隊特別來到花蓮習藝所，捐贈一…CarFun玩車誌 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新北同一天2毒駕拒檢 跑不贏警察等吃高額罰單!
社會中心／洪巧璇、洪國凱 新北報導新北市同一天晚上發生兩起毒駕拒檢事件！昨(６)晚間１１點多，板橋以及三重都有騎士直接在巡邏員警面前騎車交通違規，被攔查還拒檢跑給警察追，最後警方使用毒品唾液快篩，果然發現是毒駕上路，除了得被依毒品防制條例送辦之外，還得繳交高額的交通罰金。巡邏員警就在旁邊，機車還大搖大擺違規逆向，警方立刻追了上去。員警沿路鳴笛，雙載騎士也一路衝個不停，直到雙方追到路口。員警vs.毒駕嫌犯：「停車！下來！下去啦，跑什麼。我沒有動啊。」兩名男子被當街壓制，還故作鎮定說自己沒有要跑，但員警卻從他們身上搜出喪屍菸彈。員警vs.毒駕嫌犯：「趴好啦!你們兩個涉嫌毒品危害防制條例。」新北市三重，6號晚間11點多，兩名男子雙載逆向行駛，還跑給警察追，結果意外被搜出毒品，而同一天晚上，板橋也有一起毒駕拒檢，張姓騎士在警方面前闖紅燈，而被攔查。沿路違規！毒駕拒檢板橋車站亂竄 警開22張罰單共罰13萬元（圖／民視新聞）員警vs.毒駕嫌犯：「呼叫，麻煩攔截圍捕！攔截圍捕！」警車一路追在後頭，但男子說什麼就是不肯停車，一路危險行駛，員警馬上呼叫支援警力到場。員警vs.毒駕嫌犯：「趴著！趴好！幹什麼東西！」員警蜂擁而上，壓制歹徒，使用毒品唾液快篩檢測，確認毒駕上路。當時張姓嫌犯不只闖紅燈，還邊騎車邊滑手機，警方要他停車受檢，沒想到他油門一催拒檢逃逸，還繞了板橋車站一圈，途中逆向、騎上人行道等多項違規，警網出動圍捕。沿路違規！毒駕拒檢板橋車站亂竄 警開22張罰單共罰13萬元（圖／民視新聞）海山分局江翠所所長蔡桓武：「另針對張男違規行為，依違反道路交通管理處罰條例，告發22張罰單，計處新臺幣13萬1300元罰鍰。」毒駕拒檢還沿路違規，罪加一等，共開出22張交通罰單，不僅背上毒品刑責，還得繳高額罰金。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：沿路違規！毒駕拒檢板橋車站亂竄 警開22張罰單共罰13萬元 更多民視新聞報導F-16夜航失事關鍵1分鐘 辛柏毅3度喊跳傘、8秒後光點消失遭爆「無照廠商執刀」醫納涼！中榮「態度大轉彎改口」發聲回應了台中榮總傳「讓無照廠商動刀」！醫納涼喊「會痛要講」破百人受害民視影音 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
花蓮通緝犯無錢花用！ 亮刀恐嚇取財4天犯5起搶案
社會中心／趙永博、馬聖傑、嚴凱 花蓮報導花蓮秀林、新城地區，去年耶誕節期間，發生多起搶案！警方調查嫌犯都是同一人，是一名28歲的通緝犯！他耶誕節當天不僅持刀闖入工寮搶錢，過幾天更假裝要購買二手手機，將買家約到偏僻地方面交，將手機搶走逃逸！短短四天就犯下五起搶案。他落網後聲稱，是因為家人不願再金援，他才鋌而走險犯案。員警vs.胡姓通緝犯：「趴下，誰打你啦，再跑啊，你再跑啊。」犯下多起搶案的胡姓通緝犯，遭埋伏員警壓制在地，他過程中不斷掙扎還放聲怒吼。員警：「不要再給我跑，他跑到田裡面幹嘛，走上去上去。」狼狽上銬被送上警車，警方調閱監視器，發現他的犯案手法有夠惡劣！花蓮通緝犯無錢花用！ 亮刀恐嚇取財4天犯5起搶案。（圖／民視新聞）監視器畫面中，穿著藍色雨衣的就是胡姓通緝犯，上個月耶誕節早上，他以躲雨名義跑進一處工寮，亮刀恐嚇一名王姓女子，搶了對方2千元現金拔腿就跑；他食髓知味，過了三天，在臉書社團假裝要買二手iPhone手機，約賣家出來面交再次行搶！被害人vs.員警：「我剛剛被搶了，這個是他拿的錢，我要賣他9500的手機，他給我這些錢，然後我就把他拉著，他把我拖行。」被害人簡直快嚇壞！回想當時被約到偏僻的地方面交，他第六感很準覺得有問題，但一切都來不及。被害人：「他是騙我來這裡，因為這邊沒人，後來我知道我上當了。」花蓮通緝犯無錢花用！ 亮刀恐嚇取財4天犯5起搶案。（圖／民視新聞）胡姓通緝犯丟了三百元搶了手機就跑，再請朋友騎車接應。警方查出28歲的胡姓通緝犯，從去年12/24號開始到12/27號，短短四天在花蓮秀林、新城等地犯下五起搶案。被逮後他聲稱，自己身揹兩條通，妨害姓自主和家暴案。家人不願再接濟生活，才鋌而走險犯案獲得生活開銷，行搶金額上萬元不等。新城分局偵查副隊長陳冠瑋：「查該名胡姓男子，因涉犯妨害性自主及家庭暴力案件，遭法院發布通緝在案，全案以依法移送花蓮地檢署偵辦，並經法院裁定羈押。」通緝犯這下落網遭羈押，無法再繼續囂張犯案。原文出處：花蓮通緝犯無錢花用！ 亮刀恐嚇取財4天犯5起搶案 更多民視新聞報導最新／貨輪加入搜救！F-16墜機飛官跳傘 管碧玲：大家一起集氣金門大橋驚傳男子落海 「體感溫度僅6度」搜救難度高F-16飛72分鐘出事！跳傘飛官「剛度蜜月」妻也是軍職民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
騎車穿梭汐止部落巷弄送餐 阿美族人林雅瑩長期守護部落長者
47歲阿美族人林雅瑩熱忱社區關懷，投入新北市汐止部落文化健康站「汐止部落廚房」的送餐服務已2年，長期陪伴守護部落長者，獲新北市原住民族行政局肯定，她在送餐過程中，曾發現長者因帕金森氏症震顫發作而倒臥家中，在臨危不亂下，通報文健站照服員，在親屬同意下，請開鎖人員協助開門，並會同警方及開鎖人員展開救援行自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
清潔隊員送拾荒婦電鍋案定讞！確認「褫奪公權1年」
台北市環保局一位黃姓清潔隊員，日前將回收車上殘值32元的舊電鍋送給拾荒阿嬤，涉犯《貪污治罪條例》遭起訴，士林地院去年12月2日宣判，判他3個月有期徒刑、緩刑2年，褫奪公權1年，近日士林地檢署在上訴日期屆滿時，決定不提出上訴，全案就此定讞。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
"LINE美女"騙投資虛擬幣 無法出金.男子驚覺被騙
社會中心／吳玟誼 陳奎宏 台北報導遇到陌生美女、帥哥網路搭訕，千萬小心！有男子日前在LINE，加了一名女性網友，對方聊天中誘騙他"投資虛擬貨幣"，陸續投入近百萬元，沒想到，要提領獲利時，卻發現無法出金。男子驚覺被騙報警，與警方合作設局，約對方面交，當場甕中捉鱉，成功逮捕。男子在小巷弄走著走著，背後突然有多名便衣員警，一擁而上，團團將他包圍。原來他是前來取款的車手，眼看逃不掉了，只能把手上贓物通交出來！「LINE美女」騙投資虛擬貨幣 無法出金！男子才驚覺被騙。（圖／民視新聞）警方現場查扣現金、手機、收據等，仔細檢查，一個都不能漏。台北市內湖警方，日前接獲一名賈姓男子報案，說日前透過LINE，加了一名陌生美女網友，對方以"投資虛擬貨幣"為由，誘騙他上鉤，雙方多次約面交和匯款，投入了將近百萬元，沒想到，要提領獲利時，卻發現無法出金，這才驚覺被騙趕緊報警，警方再次設局，請被害人再和對方約面交，當場來個甕中捉鱉。「LINE美女」騙投資虛擬貨幣 無法出金！男子才驚覺被騙。（圖／民視新聞）常見的假投資真詐騙，搭配"網路假美女"交友，設局誘騙。好在被害人及時醒悟，車手踢到鐵板，落入警方陷阱。原文出處：「LINE美女」騙投資虛擬貨幣 無法出金！男子才驚覺被騙 更多民視新聞報導女網紅遭丟包柬埔寨！網見她吃「八寶粥」曝暗黑內幕遭爆「無照廠商執刀」醫納涼！中榮「態度大轉彎改口」發聲回應了台中榮總傳「讓無照廠商動刀」！醫納涼喊「會痛要講」破百人受害民視影音 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
4年洗錢306億！茗香園冰室老闆求刑9年半 500萬交保｜#鏡新聞
台北市知名茶餐廳「茗香園冰室」、「東引快刀手」實際負責人羅以翔，涉嫌在近4年間，幫助非法博弈業者洗錢306億元，從中獲利超過3億，北檢5號依賭博、洗錢、組織犯罪起訴羅以翔等35名被告，其中羅以翔遭到檢方求刑9年6個月，以500萬元交保，涉案的財務秘書黃秀蓉則是求刑6年，20萬元交保。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2