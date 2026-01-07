「小英男孩」涉貪確定交保！抗告揭他坐擁「1.6億房產」、「台積電股票」

「小英男孩」鄭亦麟涉嫌收賄198萬替業者關說，日前獲准300萬交保，北檢提起抗告遭駁回。資料照。廖瑞祥攝



「小英男孩」鄭亦麟涉嫌收賄198萬元替業者喬台電饋線，去年12/26遭依《貪污治罪條例》等罪起訴，受命法官准他交保300萬元。台北地檢署提起準抗告，主張鄭亦麟若交保在外恐會串證，還揭露他前（2024）年收入218萬餘元，近年卻購入1.6億房產及擁有2張台積電股票（市價逾300萬），交保金額明顯不足。但台北地院合議庭認為，卷內事證已可勾稽供詞，現有處分也足以防範他逃亡，因而駁回北檢聲請，鄭亦麟確定交保。

北檢抗告指出，鄭亦麟雖然表示認罪，但他所謂的「認罪」內容避重就輕，對於東煒建設公司負責人陳健盛及其子陳冠滔如何請託他關說，以及他違背職務行為與賄款之間的「對價關係」，都沒有具體說明。

抗告也認為，當初是誰提議以「裝潢費」、「顧問費」名義包裝賄款，彼此如何協調、款項實際用途如何，都只有鄭亦麟等3人知道，若不予羈押，3人恐怕會修正說詞、相互掩護，不利於事實釐清。

鄭亦麟（白衣）去年8/27遭收押禁見，羈押4個月後遭起訴移審，才獲准交保。資料照。廖瑞祥攝

抗告也揭露，鄭亦麟2024年所得達218萬2476元，近年更以1億6058萬元購入不動產，還持有2張價值近302萬元的台積電股票；陳健盛、陳冠滔2024年所得則分別逾700、800萬元，坐擁不動產價值合計逾20億，名下股票光票面價值就逾2億。檢察官認為，僅命鄭亦麟等3人分別交保數百萬，與其資力顯然不成比例，且3人養尊處優，勢必難以忍受坐牢之苦，顯有逃亡可能。

抗告認為，本案犯罪相當隱密，蒐證極為不易，目前雖有監聽譯文、通訊軟體對話紀錄等關鍵證據，但鄭亦麟等3人供詞反覆，案件陷於晦暗不明的危險性很高，加上現今網路及通訊軟體發達，被告可輕易與他人進行勾串，僅命具保、科技設備監控，顯然不是預防串證的有效手段，因此鄭亦麟等3人仍有羈押必要。

東煒建設負責人陳健盛涉嫌行賄鄭亦麟198萬遭起訴，日前獲准200萬交保。資料照。呂志明攝（左）、廖瑞祥攝（右）

東煒建設負責人陳健盛之子陳冠滔涉嫌行賄鄭亦麟198萬遭起訴，日前獲准200萬交保。資料照。呂志明攝（左）、廖瑞祥攝（右）

不過，北院合議庭指出，鄭亦麟已坦承收受198萬元，並且有將東煒用電需求轉達給台電等客觀事實，考量本案相關證人已於偵查中具結作證，並且有通訊軟體LINE對話紀錄、通訊監察譯文等證據在卷，且扣案手機也已由檢察官鑑識還原資料，法院可勾稽同案被告和證人的證詞並參酌卷內事證，判斷本案是否成立犯罪，案情不明的可能性已經降低，沒有必要繼續羈押。

合議庭也認為，鄭亦麟雖然有逃亡可能性，但命他具保300萬元，限制住居、限制出境出海，並接受科技監控，已能相當程度掌握行蹤，足以對他形成拘束力。另外，鄭亦麟等3人也被禁止與同案被告及證人接觸（有親屬關係者除外）、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為，若違反將可重新羈押，足以嚇阻3人行為。

鄭亦麟之父鄭伍廷也因涉嫌幫鄭亦麟洗錢遭到起訴。資料照。呂志明攝

鄭亦麟之母李佳珍也因涉嫌幫鄭亦麟洗錢遭到起訴。資料照。呂志明攝

針對陳健盛、陳冠滔部分，合議庭表示，兩人所涉非「最輕本刑5年以上」的重罪，不能以有逃亡可能為由聲請羈押，且檢察官稱兩人有相當資力、生活養尊處優，勢必無法容忍坐牢之苦等情況，也不構成《刑事訴訟法》有關逃亡的羈押要件，裁定駁回北檢處分聲請。裁定不可抗告，鄭亦麟等3人確定交保。

至於本件抗告為何不是高等法院合議庭審理，裁定說明，本件是受命法官當庭所作具保處分，與合議庭所作具保裁定不同，依照《刑事訴訟法》規定，檢察官應向案件所屬法院（即北院）聲請撤銷處分，而非提起抗告，但檢察官誤為提起抗告，依法仍視同撤銷處分的聲請，由北院合議庭評議後裁定。

鄭亦麟今年8月遭聲押禁見獲准，當時他剪著俐落短髮，交保時頭髮卻已蓋過後頸，面容憔悴。本報資料照

北檢指控，東煒建設公司負責人陳健盛及其子陳冠滔，為向台電申請用電找上鄭亦麟關說，鄭亦麟打電話誆騙台電時任總經理蕭勝任，說「這個案子經濟部關心」，成功讓東煒獲核32MW電量。後來陳健盛父子食髓知味，二度請託鄭亦麟關說，又換來10MW電量。事成後，陳冠滔開立請款單以「顧問費」名義匯款給鄭亦麟胞弟鄭兆麟，作為賄款。鄭亦麟父母也涉嫌幫他洗錢、掩飾犯行。

北檢去（2025）年12/26依《貪污治罪條例》不違背職務收賄、財產來源不明及《洗錢防制法》洗錢等罪嫌起訴鄭亦麟等6人，並將在押的鄭亦麟、陳健盛、陳冠滔移審北院。鄭亦麟認罪，但強調是承認收取198萬，以及他曾替東煒向台電表達用電需求，至於這198萬的性質，則是他介紹廠商給東煒的仲介費。陳健盛父子則否認行賄，口徑與鄭亦麟一致，主張198萬是仲介費。

受命法官12/26當庭諭知，鄭亦麟以300萬元交保、陳健盛父子則各以200萬元交保，均限制住居、限制出境出海8月，並接受個案手機科技監控。

