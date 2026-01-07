「小英男孩」涉貪300萬交保確定 北檢抗告遭駁回

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

涉嫌利用弟弟鄭兆麟當人頭，向東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子收賄198萬元的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長、「小英男孩」鄭亦麟，再被羈押禁見4個月後，與該案其餘5名被告於上月26日遭北檢依貪污、財產來源不明及洗錢等罪嫌起訴，而台北地院也隨即召開接押庭，因為鄭亦麟坦承收賄及認罪洗錢，法官裁定以300萬元交保、限制住居、出境、出海，並接收科技監控。北檢在判決出爐不久後提起抗告，經台北地院組合議庭審查，駁回檢方抗告，交保確定。

「小英男孩」涉貪300萬交保確定。（圖／翻攝畫面）

鄭亦麟於上月獲法官裁定300萬元交保，台北地檢署提起準抗告，主張鄭男交保在外恐會串證，還揭開鄭亦麟在2024年收入僅約218萬餘元，近年卻購入高達1.6億的房產及擁有2張台積電股票（市價逾300萬），且自2021年起至2024年間，鄭亦麟不明財產增加為601萬4961萬元，交保金額明顯不足。

檢方認為，鄭亦麟雖然認罪，但所謂的認罪內容卻重就輕，對於東煒建設公司負責人陳健盛及其子陳冠滔如何請他關說，並以顧問費名義收受198萬元賄賂；以及他違背職務行為與賄款之間的「對價關係」，都無具體說明；也辯198萬與其介入安康數據中心之用電申請無關，僅空有認罪之名，卻刻意規避對價關係，未來仍有翻供、相互掩護的高度可能。檢方建請法院就違背職務收賄部分，判處有期徒刑12年以上之刑期，與其所犯財產來源不明及洗錢罪部分，合併定應執行期14年以上有期徒刑。

法官認為，受命法官審酌全案後，認為鄭奕麟等3人雖犯嫌重大，有羈押原因，但無羈押之必要，因此做成具保處分之理由已詳細敘明，並未違反比例原則或裁量權限，檢察官指原處分不當，難認有理，予以駁回，3人交保確定。

