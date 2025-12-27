「小英男孩」獲北院裁定300萬元交保 凌晨完成手續離開北院

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

涉嫌利用弟弟鄭兆麟當人頭，向東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子收賄198萬元的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長、「小英男孩」鄭亦麟，再被羈押禁見4個月後，與該案其餘5名被告於昨（26）日遭北檢依貪污、財產來源不明及洗錢等罪嫌起訴，而台北地院昨晚也召開接押庭，因為鄭亦麟坦承收賄及認罪洗錢，法官裁定以300萬元交保、限制住居、出境、出海，並接收科技監控。

鄭亦麟今日凌晨交保完成後離開北院。（圖／翻攝畫面）

在今（27）日凌晨，鄭亦麟的親友前往辦保，而鄭亦麟也在親友陪同下，正式辦理完交保手續離開法院，面對在場媒體，全程未發表任何意見。

另外，同案偵查時也遭到羈押的東煒建設董事長父子陳健盛、陳冠滔，則是不承認有行賄，僅稱給予鄭亦麟的198萬元為合理介紹費，法官則是裁定父子分別以200萬元交保，限制住居、出境出海8個月。

