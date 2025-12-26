「小英男孩」認了收賄！羈押期滿 法官裁定300萬交保、科技監控

記者楊佩琪／台北報導

被稱為「小英男孩」的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，被控涉嫌收受東煒建設賄賂，施壓台電給予高額饋電容量。台北地檢署偵查終結，依違背行為收受賄賂、財產來源不明、洗錢等罪起訴鄭亦麟，並建請法官合併定應執行期14年以上有期徒刑。台北地方法院26日下午開羈押庭，鄭亦麟認罪，法官裁定300萬元交保，限制出境、出海、住居，需接受個案手機科技監控。

同樣被起訴的還有東煒建設創辦人陳健盛、兒子陳冠滔，涉犯違背職務行賄、商業會計法利用不正當方式致始會計事項發生不實結果、刑法背信罪等，也被羈押，法官裁定，父子倆各200萬元交保，限制出境、出海、住居。

廣告 廣告

法官並諭知鄭亦麟、陳健盛、陳冠滔3人不得與同案被告、起訴書所列其餘證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

根據起訴，鄭亦麟不僅以顧問費名義，收受陳健盛父子198萬元賄賂，且接受請託，關說台電前副總蕭勝任在台電供電會議上准予核供潭美C/Ｓ新設用電案，排斥其他地區其他業者之申請用電。又關說台電准予核供潭美C/Ｓ新設用電案增加10ＭＷ。

為使賄絡款免遭查緝，鄭亦麟和父母商量後，先與東煒公司簽立虛假顧問合約，再由母親分批提領198萬元現金，最後由鄭亦麟向稅捐稽徵處申報為收入，以此掩飾犯罪所得。

檢調另也追查發現，鄭亦麟2021年起至2024年間，不明財產增加為601萬4961元。檢方認為，鄭亦麟視台電電力如私產，對電力申請之公平競爭及台電公司合理經營破壞甚巨，雖偵查中坦認收賄，又辯198萬與其介入安康數據中心之用電申請無關，空有認罪之名，毫無自白之實，與否認犯罪無異，犯後態度不佳且無悔意，建請就違背職務收賄部分，判處有期徒刑12年以上之刑期，與其所犯財產來源不明及洗錢罪部分，合併定應執行期14年以上有期徒刑。

更多三立新聞網報導

「小英男孩」涉貪犯3罪！北檢偵結 起訴求刑14年

辯論終結明年3/26宣判！檢批柯文哲爆粗口丟瓶攻擊 建請法官判28年6月

柯文哲最終陳述曝光：我當然無罪 當庭為一事「正式宣布」

柯文哲案正式辯論終結！明年3/26宣判必須到庭 嗆賴清德：怎沒干預司法

