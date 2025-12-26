「小英男孩」認收賄300萬元交保 三限+科技監控

綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟因涉嫌接受建設公司賄賂，協助關說台電提供更多用電量，並被檢方查出名下600多萬元不明財產，已被依貪污等三罪起訴。北院於傍晚召開羈押庭，最終法官裁定鄭亦麟以300萬元交保，並限制住居、限制出境出海8個月，還須接受科技監控。這位有「小英男孩」稱號的前官員已坦承貪污與洗錢罪名，而涉案的陳姓父子則否認行賄指控，聲稱198萬元只是「合理介紹費」。

鄭亦麟在離開台北地院時全身包緊，對於案件內容不願多談。根據案件回顧，35歲的鄭亦麟涉嫌向建設公司陳姓父子收取198萬元賄賂，替對方向台電施壓，協助處理饋電容量問題。在開庭時，鄭亦麟已承認貪污及洗錢罪行，法院因此裁定他以300萬元交保。而涉案的陳姓父子則被裁定以200萬元交保，兩人已於晚間完成交保手續。除了繳納300萬元保證金外，鄭亦麟還被法院限制住居、出境出海8個月，並且必須接受科技監控。這項監控要求他每週二及週五上午8點至中午12點，在限制住居的門牌前用手機拍攝面部照片，並同步傳送至科技設備監控中心。法院也禁止鄭亦麟與其他被告及證人進行任何交流。

在審理過程中，鄭亦麟坦承與陳氏父子共謀，透過虛構他弟弟任職公司顧問的名義，以支付顧問費的方式收取198萬元，並承認這行為涉及違背職務行為收賄罪及洗錢罪。然而，陳姓父子並不認罪，他們聲稱這198萬元只是合理的介紹費，僅承認違反商業會計法罪。目前法院除了需要進一步釐清行賄與收賄的細節外，是否有其他更高級別的共犯涉案也是調查重點。此案引起社會關注，相關調查仍在持續進行中。

