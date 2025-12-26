「小英男孩」認罪！北院裁定300萬交保、科技監控 東煒建設父子各200萬交保

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長、「小英男孩」鄭亦麟，因涉嫌利用弟弟鄭兆麟當人頭，向東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子收賄198萬元，全案6名被告今（26）日遭北檢依貪污、財產來源不明及洗錢等罪嫌起訴，其中鄭亦麟、陳健盛、陳冠滔於偵查其間遭羈押禁見，台北地院今日召開接押庭，鄭亦麟因坦承收賄及認罪洗錢，法官晚間裁定以300萬元交保、限制住居、出境、出海，並接收科技監控；陳健盛、陳冠滔父子則分別以200萬元交保，限制住居、出境出海8個月。

台北地院今日召開接押庭，「小英男孩」鄭亦麟裁定以300萬元交保、限制住居、出境、出海，並接收科技監控。（圖／翻攝畫面）

北檢起訴指出，鄭亦麟於2022年7月間，多次與陳健盛、陳冠滔見面商議賄賂的交付方式，雙方達成以東煒公司虛偽支付其弟鄭兆麟「顧問費」的方式交付賄賂，於2022年10月27日匯款198萬元至鄭兆麟銀行帳戶。檢方另查出鄭亦麟於2021年至2024年間，不明財產增加為601萬4961元等。

鄭亦麟承認，確實有收到東煒的198萬元協助向台電表達用電需求，也清楚是違法的，所以認罪，不過被控財產來源不明的部分，他表示，3到5年間有許多收入，所以需要釐清款項才能確定，沒有認罪，並請求法官讓他以300萬元交保，願意收科技監控。

不過，陳健盛、陳冠滔父子否認行賄，均辯稱198萬元是給鄭亦麟的不動產仲介費，父子僅承認違反《商業會計法》；陳健盛辯稱，當時是由鄭亦麟協助與泓德能源關於安康數據中心不動產買賣，因此要給他仲介費，後來他說弟弟要出國需要經費，才用他弟弟名義領錢，並坦言不知道他是政府高官，只知道他很神秘。

