「小英男孩」鄭亦麟收賄、洗錢認罪了！法院裁定300萬交保限制出境

被封為「小英男孩」的鄭亦麟，因擔任經濟部綠能科技產業推動中心副執行長期間，涉嫌收受東煒建設賄賂198萬元，協助向台電關說增加用電量，遭台北地檢署依違反《貪污治罪條例》收賄、財產來源不明及洗錢等罪嫌起訴。台北地院今（26）日召開接押庭，鄭亦麟針對收賄及洗錢部分坦承犯行，法官裁定以300萬元交保，限制住居並限制出境出海8個月，同時施以個案手機科技監控。

「小英男孩」鄭亦麟坦承收賄和洗錢遭法院裁定300萬元交保。

現年34歲的鄭亦麟自2022年起至2024年8月19日擔任經濟部綠能科技產業推動中心副執行長，同時兼任經濟部政策評估整合辦公室屬員，並支援行政院副院長辦公室。檢方調查發現，鄭亦麟利用職務優勢，在任內兩度協助東煒建設向台電關說「潭美 C/S新設用電案」申請用電，向台電謊稱該案為「國家重大政策」，讓東煒建設順利通過審核並增加可用電量。

起訴書指出，2022年7月間，鄭亦麟多次與東煒建設創辦人陳健盛及其兒子陳冠滔會面，雙方達成以支付「顧問費」名義交付賄賂的協議。同年10月19日，東煒建設開出220萬元顧問費請款單，扣繳22萬元所得稅後，將198萬元匯入鄭亦麟胞弟鄭兆麟的帳戶。檢方追查發現，鄭亦麟試圖掩藏賄款，由其母親將198萬元分23筆提領,鄭兆麟則在報稅時將此筆款項申報為收入,企圖掩飾不法所得。

檢方另查出，鄭亦麟名下3個帳戶在2021年1月至2024年11月間，透過某人力資源顧問公司收取薪資共553萬餘元，並分別存入559萬元、133萬餘元現金，總收入合計達1281萬餘元。然而鄭亦麟各年度僅分別申報年度所得為115萬元、160萬元、185萬元、218萬元，合計679萬餘元，不明財產超過601萬元。

台北地院。

鄭亦麟、陳健盛、陳冠滔等3人自2024年8月27日遭羈押禁見，期間歷經一次延押獲准。26日出庭時，鄭亦麟證實曾向台電關說協助東煒建設通過用電申請案，並在事後收受198萬元款項。針對財產來源不明部分，鄭亦麟表示目前手邊沒有資料可供確認，印象中來源可能包括朋友還款、家人給予資金、租金、講課收入等，待未來進一步確定後將如實向法官報告。

法官最終裁定鄭亦麟以300萬元交保，陳健盛、陳冠滔則分別以200萬元交保，3人均限制住居、限制出境出海8個月。

