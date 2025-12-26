「小英男孩」鄭亦麟涉收賄198萬 北檢偵結起訴、具體求刑14年

被稱為「小英男孩」的前經濟部綠能推動中心副執行長鄭亦麟，遭指控在任職期間涉嫌收賄198萬元，北檢今上午偵結起訴，並對鄭亦麟具體求刑14年。

檢方調查指出，鄭亦麟在綠推中心任職時，協助綠能業者向台電施壓，爭取更多饋線容量，讓業者得以提高發電量、再將電力賣給台電獲利。

檢方今年8月曾搜索鄭亦麟住所、辦公室及一家上市能源公司，另包括一間建設公司等共22處；鄭亦麟收押調查至今已123天。北檢本次共起訴包含鄭亦麟在內6人，並對鄭亦麟具體求刑14年；鄭亦麟的父母與弟弟視為共犯一併起訴，具體求刑2年。

※未經判決確定者，應推定為無罪

