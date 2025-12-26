「小英男孩」鄭亦麟涉貪遭求處14年 視電力如私產、以家人當人頭洗錢

要聞中心/綜合報導

被稱為「小英男孩」的前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟，涉嫌透過家人名義收賄198萬元，並向台灣電力公司關說協助業者取得高額用電申請案，另有601萬4961元財產來源不明。台北地方檢察署26日依貪污治罪條例違背職務收賄、財產來源不明、洗錢防制法洗錢等罪嫌起訴鄭亦麟及其父母鄭伍廷、李佳珍、弟弟鄭兆麟，以及行賄的東煒建設負責人陳健盛、董事陳冠滔父子共6人，其中以鄭亦麟求刑14年最重。

鄭亦麟。（資料照／民眾提供）

起訴書指出，鄭亦麟於民國107年2月至109年4月、111年1月至113年8月擔任經濟部綠推中心副執行長，期間曾任職經濟部政策評估整合辦公室、支援行政院副院長辦公室，對綠能政策具有實質影響力。東煒建設因計畫在內湖區興建安康數據中心需要提高電力，110年5月向台電申請新設用電36MW，但台電考量內湖為供電瓶頸而無法核准。東煒建設遂尋求鄭亦麟協助，鄭向時任台電副總蕭勝任謊稱該案屬國家重大政策，請託蕭主持供電會議准予東煒新設用電案，之後再請託關說台電准予東煒增加10MW。

111年7月，陳健盛父子與鄭亦麟多次商議後，決定以支付「顧問費」方式行賄，陳氏父子製作顧問費220萬元請款單，鄭亦麟指示弟弟鄭兆麟前往東煒填寫收據，東煒扣稅後匯款198萬元給鄭兆麟，並將198萬元作帳不實拆分為4筆工程款。檢方發現，鄭亦麟的父母及弟弟擔心收賄東窗事發，111年10月28日致電鄭亦麟商議，父親在電話中說「不然不要了、叫別人用啦，那條錢看要洗去哪裡」，鄭亦麟於111年底向東煒表示要歸還198萬元。

涉行賄的東煒建設創辦人陳健盛（前中）、陳冠滔父子各獲200萬交保。（圖／中時提供）

然而陳氏父子因東煒增加10MW用電案尚未獲准，請鄭亦麟不用歸還，並配合與鄭兆麟簽立假聘任顧問契約，鄭亦麟的母親分23筆自提款機提領198萬元，交由鄭兆麟報稅以掩飾犯罪所得。檢方痛批鄭亦麟利用實質影響力，操控台電人員如線偶，視電力如私產，並求刑14年，沒收799萬4961元犯罪所得。檢方同時表示懷疑鄭亦麟涉及其他綠能貪汙案件，已另分案偵辦。

台電前副總蕭勝任涉圖利罪、泓德能源總經理周仕昌、董事鄭涵涉背信罪，3人均獲不起訴處分。北檢於8月25日指揮調查局台南市調查處，兵分22路搜索鄭亦麟、陳健盛、陳冠滔等被告住居所等地，並約談多人到案，訊後聲押禁見鄭亦麟、陳健盛、陳冠滔獲准。北檢10月間聲請延押，北院裁定3人自10月27日起延長羈押2個月，並禁止接見通信。

涉行賄的東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔（前左）父子各獲200萬交保。（圖／中時提供）

全案移審台北地方法院後，法官施函妤開庭審理，鄭亦麟坦承利用弟弟帳戶收取198萬元賄款，也對洗錢罪認罪；但對財產來源不明罪部分，則表示要一一釐清款項才能判斷，並未認罪。陳健盛父子則否認行賄，辯稱是給鄭亦麟的不動產仲介費，由鄭兆麟以東煒建設顧問名義領取。北院26日晚間裁定鄭亦麟300萬元交保，陳健盛、陳冠滔父子各200萬元交保，3人均限制住居、限制出境出海8個月，鄭亦麟並須接受科技監控。

北院諭知，鄭亦麟科技監控的方式為「應於每週二、四上午8時至12時，在限制住居的門牌前，持用個案手機拍攝自己面部照片，並同步傳送到科技設備監控中心」的方式向法院報到。法官同時諭知鄭亦麟、陳健盛、陳冠滔3名被告不得與同案被告、起訴書所列其餘證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情的行為。

