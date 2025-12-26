「小英男孩」鄭亦麟認了收賄198萬施壓台電！ 300萬交保

被稱為「小英男孩」的前經濟部綠能推動中心副執行長鄭亦麟，涉嫌幫建設公司向台電施壓並收賄198萬。收押禁見將近4個月後，北檢今（26）日偵結起訴包括建設公司陳健盛父子，鄭亦麟和父母、弟弟，對鄭亦麟具體求刑14年。晚間召開接押庭，鄭亦麟承認收賄、洗錢罪，法官諭知300萬交保並接受科技監控，限制住居及出境出海。

鄭亦麟施壓台電喬事 「金流曝光」一家四口全被起訴

曾經被稱為「經濟部小鮮肉」、「小英男孩」，鄭亦麟在政壇綠能風潮中展露頭角，27歲就當上經濟部綠推中心副執行長，更被延攬出任經濟部主導成立的「台灣智慧電能公司」首任總經理。

不過檢調追查發現，東煒建設為了發展AI數據中心、需要大量電力，想爭取更多饋線容量，找上鄭亦麟協助施壓台電，並以「顧問費」的名義行賄198萬，贓款還刻意匯入人在國外的鄭亦麟弟弟帳戶。

丟手機滅證 鄭亦麟嗆辦案人員「知道我背後是誰？」

而8月檢調搜索時，鄭亦麟竟還當場囂張嗆說，「知道我背後是誰嗎？我要找律師！」且辦案人員一度遍尋不著他被監聽的手機，最後才在住家樓下找到。檢調懷疑鄭亦麟試圖滅證，故意將手機丟出窗外，幸沒摔壞，裡面的通聯紀錄與相關事證已全被掌握，成為關鍵證據之一。

被關押123天，檢方對鄭亦麟依違背職務收賄、財產來源不明及洗錢等罪提起公訴，並具體求刑14年，他的父母親和弟弟，一家四口也都被認定為共犯，求刑2年。

法院傍晚召開接押庭，鄭亦麟對收賄、洗錢部分認罪，法官諭令300萬交保並限制住居及限制出境、出海，同時接受科技監控。

鄭亦麟300萬交保。圖／台視新聞（資料畫面）

※未經判決確定者，應推定為無罪

台北／吳柔廷、盧柏璁 責任編輯／洪季謙

