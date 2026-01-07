「小英男孩」300萬交保確定 北院駁回檢察官抗告

記者楊佩琪／台北報導

▲「小英男孩」鄭奕麟獲300萬交保確定。（圖／資料畫面）

外界稱為「小英男孩」的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，被控涉嫌收受東煒建設賄賂，施壓台電給予高額饋電容量。台北地檢署日前偵結起訴，並建請法官合併定應執行期14年以上有期徒刑。台北地方法院法官裁定300萬元交保，限制出境、出海、住居，需接受個案手機科技監控。北檢不服，提起抗告，北院合議庭裁定駁回。

同樣被起訴的還有東煒建設創辦人陳健盛、兒子陳冠滔，涉犯違背職務行賄、商業會計法利用不正當方式致始會計事項發生不實結果、刑法背信罪等，也被羈押，法官裁定，父子倆各200萬元交保，限制出境、出海、住居。北檢對2人的裁定也提起抗告，北院駁回。

廣告 廣告

法官認為，受命法官審酌全案卷證後，鄭奕麟等3人雖犯嫌重大，有羈押原因，但無羈押之必要，因此做成具保處分之理由已詳細敘明，並未違反比例原則或裁量權限，檢察官指原處分不當，難認有理，予以駁回。

根據起訴，鄭亦麟不僅以顧問費名義，收受陳健盛父子198萬元賄賂，且接受請託，關說台電前副總蕭勝任在台電供電會議上准予核供潭美C/Ｓ新設用電案，排斥其他地區其他業者之申請用電。又關說台電准予核供潭美C/Ｓ新設用電案增加10ＭＷ。

為使賄絡款免遭查緝，鄭亦麟和父母商量後，先與東煒公司簽立虛假顧問合約，再由母親分批提領198萬元現金，最後由鄭亦麟向稅捐稽徵處申報為收入，以此掩飾犯罪所得。且鄭亦麟自2021年起至2024年間，不明財產增加為601萬4961元。

檢方認為，鄭亦麟視台電電力如私產，對電力申請之公平競爭及台電公司合理經營破壞甚巨，雖偵查中坦認收賄，又辯198萬與其介入安康數據中心之用電申請無關，空有認罪之名，毫無自白之實，與否認犯罪無異，犯後態度不佳且無悔意，建請就違背職務收賄部分，判處有期徒刑12年以上之刑期，與其所犯財產來源不明及洗錢罪部分，合併定應執行期14年以上有期徒刑。

更多三立新聞網報導

涉國民黨幽靈罷免千萬交保 黃呂錦茹「身體因素」聲請解除電子腳鐶監控

內鬼案新進展！台積電又1工程師起訴 否認犯罪！求刑8年8月

知名雪茄酒吧成太子集團在台「專屬水房」 老闆哥哥收押禁見

還沒完！高虹安二審「貪污罪」撤銷 高檢署上訴

