就在核三重啟漸露曙光之際，前總統蔡英文近日接連發文呼籲光電政策須邁向2.0，除了為自己執政時大力發展光電，卻發生破壞山林、農地，甚至爆發多起弊案辯護，更被質疑是在向賴政府的能源政策下指導棋。

於此同時，過去與蔡政府交好的環保團體，10日也將赴行政院陳情，要求盡快落實《建築物設置太陽光電發電設備標準》草案，強制要求1千平方公尺以上的新建、增建及改建建物必須設置太陽能板。

蔡英文與環保團體動作頻頻，顯示對賴政府的能源政策充滿焦慮。事實上，賴清德對核電的態度原本就較蔡更彈性，2023年時任副總統的賴清德拋出「核電備用說」，讓蔡政府不得不緊急澄清「絕無延役考量」；賴總統上任後，曾被其屬意擔任閣揆的和碩董事長童子賢更喊出「核綠共存」。

不過，真正讓賴願意推進重啟核電的關鍵是823大罷免時發動的「重啟核三」公投，在未綁全國性大選的情況下，仍有高達434萬多張票力挺，儘管未能跨過500萬門檻，但同意票達74.17％；另一關鍵是輝達台灣總部即將在台北落腳，發展AI產業的先決條件就是要有穩定的供電。

蔡英文認為涉貪個案讓光電發展遇上亂流，但真正讓民眾質疑是否要繼續發展光電的，是對台灣山林、農地、海岸線造成的傷害，更重要的是廢棄光電板至今無完善回收機制，未來台灣恐淪為光電垃圾島。

蔡英文執政時期對光電業者無力防弊，未能建立良好的監督機制，更使台灣面臨缺電危機，卸任後卻還要對賴政府指指點點，是要讓走入死胡同的能源政策撞牆嗎？