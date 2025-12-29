（圖／翻攝微微笑廣播網YT）





受刑人跨海專訪通緝犯！媒體人彭文正緊咬前總統蔡英文博士論文造假，因拒出庭，遭政府通緝，流亡美國。前總統陳水扁28日跨海連線專訪媒體人彭文正，鼓勵他勇敢回國面對司法，還說「我阿扁替你作證，若我因此要回籠被抓去關也沒關係。阿扁抓去關讓你恢復自由」。陳水扁也質疑，若論文真實存在，應是光宗耀祖之事，教育部為何要將論文封存30年、見不得陽光？直言「見不得人」。

「別讓論文成為歷史懸案」筆名翁達瑞的旅美教授陳時奮在臉書開砲，「蔡英文的博士學位千真萬確，彭文正與林環牆卻造謠論文不存在，連陳水扁都上車了。為了不讓論文成為歷史懸案，蔡英文應該到美國提告彭文正與林環牆誹謗。美國法院的判賠金額動輒數百萬美金，絕對可讓兩人立刻閉嘴，又不怕兩人指控司法不公。」

更多新聞推薦

● 小英論文懸案！陳水扁願幫彭文正作證 翁達瑞籲蔡英文赴美提告止謠