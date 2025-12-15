小英運籌讀書會1／分組頻繁開會聚焦3領域 小英讀書會大咖成員曝光

蔡英文（左）卸任總統後，多關注國際事務並接見不少外賓。圖為她在辦公室與英國前首相Boris Johnson（右）合影。（翻攝蔡英文臉書）

卸任逾一年半的前總統蔡英文，已在健保署內的卸任辦公室低調運作「準智庫級」公共政策讀書會數月，於此同時，她也重新啟動「想想論壇」，以政策論述回應社會爭點。本刊掌握，小英讀書會的成員除了找來各領域專家學者，更有不少前內閣成員也低調參與。

蔡英文的讀書會成員可見多名前任政務官及專家身影，包括前國發會副主委施克和、前行政院主計總處主計長朱澤民（圖）、前金融研訓院院長黃崇哲等。

「想想論壇的文章產出，某種程度可說是小英卸任讀書會的部分重點摘要！」知情人士透露，小英卸任後籌組的讀書會主要分成三大組，包括聚焦中國等印太地區的政治、經濟發展與戰略，以及國內公共政策，對照想想論壇改版後的文章分類共四大主題，包括思想政策、地緣政經、社會人文，以及系統性追蹤國際政經學者最新觀點的國際智庫，可說是不謀而合，其中內政部分，聚焦的議題除了能源轉型之外，還包括長照、社會住宅、年金及轉型正義等。

中長期地緣政治經濟戰略部分，本刊掌握，小英讀書會關注的議題則包括供應鏈韌性與安全、科技與能源安全、經濟制裁、基礎建設合作等，另聚焦中國政經局勢的變化、政經社體制的變革、與中國的競合關係等。

至於讀書會參與者，本刊掌握，經常出席的成員包括經濟學家、政治學者、安全研究學者、投資界經理人、卸任年輕幕僚、NGO人士等，更不乏有蔡英文執政時代的內閣成員及幕僚頻繁列席參與，例如現任蔡英文總統辦公室主任的前國發會副主委施克和、前行政院主計總處主計長朱澤民、前金融研訓院院長黃崇哲、前台灣民主基金會副執行長陳婉宜等，此外，負責主抓想想論壇事務的前《財訊》總編輯、前《中央社》社長曾嬿卿，以及前《商業周刊》總主筆田習如，也時常列席讀書會共商。

小英運籌讀書會／前政務官入列如國際智庫規模 蔡英文低調運籌總統級讀書會