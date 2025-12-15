小英運籌讀書會2／大罷免慘敗後看不下一件事 揭蔡英文籌組讀書會動機

本刊掌握，綠營大罷免慘敗，是促使蔡英文籌組公共政策讀書會的關鍵動機。圖為罷免投票後，蔡英文（左）赴總統官邸，替賴清德（中）、蕭美琴（右）打氣。（翻攝蔡英文臉書）

本刊掌握，卸任逾一年半的前總統蔡英文，已在健保署內的卸任辦公室低調運作「準智庫級」公共政策讀書會數月。事實上，各國元首卸任後，成立基金會或智庫大有人在，但多半把關注聚焦在特定環境、慈善議題，以美國為例，卡特卸任後成立卡特中心（Carter Center），致力推動民主化發展全球醫療及城市振興等合作計畫以對抗疾病、飢餓、貧窮、爭端及壓迫；小布希則成立智庫形式的布希研究所（George W. Bush Institute）；柯林頓卸任後則以全球慈善為名創立柯林頓基金會。而前總統蔡英文卸任後動念籌組讀書會的關鍵，卻是有感於大罷免運動失利後的國內政局。

本刊掌握，蔡英文卸任後，從公開活動乃至於個人臉書發言，原本只聚焦在國際外交議題及國際網絡的合作，包括出訪歐洲國家，或規劃與國外機構的合作策略，共同舉辦論壇或研討會或專案協作等，但民進黨7月底歷經首波大罷免慘敗後，綠營不少人私下陸續向英表達憂心，直指當前政府面臨朝小野大局面，朝野互動陷入僵局，政務推動更困難重重，在朝野政治攻防極度對立的情勢下，公共政策討論空間已遭壓縮，這讓原本不打算碰內政問題的蔡英文，決定帶頭盤整過去執政8年的政策路線及檢討，並率各領域專家替下一階段的台灣共謀解方。

蔡英文多次發文談內政，引發政壇揣想是否劍指賴清德？但黨內知情人士透露，蔡曾經多次向友人及來訪的黨公職強調，她卸任之後，不能、也不會去「指點江山」，對於當前政治紛擾更無意介入，但除了「選舉政治」之外，須有一組人持續帶領討論公共政策。

該人士說，蔡英文認為，包含她在內的團隊，因為有過執政經驗，可以嘗試協助引動社會討論並凝聚共識，一方面重新檢視過去執政的路線及政策，哪些是成果、又有哪裡做得不夠？另也針對台灣未來將面臨的重大課題及挑戰，帶動社會討論並找出可行方針。

