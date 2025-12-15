小英運籌讀書會3／數度談內政定調綠色執政路線 黨內操盤手直曝小英起心動念關鍵

朝野政治攻防、極度對立情勢下，蔡英文憂心公共政策討論空間被壓縮，因而籌組讀書會盼引動社會討論，但強調「不會指點江山」。

本刊掌握，卸任逾一年半的前總統蔡英文，已在健保署內的卸任辦公室低調運作「準智庫級」公共政策讀書會數月，儘管讀書會的運作並未對外公開，但自十月起，蔡英文已多次透過臉書分享想想論壇文章，並發表對國內政策的看法，每次發文都引起綠營內部私下熱議。

其中，光是能源議題，蔡英文就提了2次，除了替自己執政期間的綠電發展定調：「2016年，我執政以前，全年供電綠燈僅50天；到了2020年，全年供電綠燈超過300天；2022年，綠能發電占比超過核電；2024年，燃氣發電占比超過燃煤發電。」近日她談綠電弊案更強調「偵辦中的案件，大多是從我任內，就開始調查的個案，我不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為」，並指「停止發展綠能，與全球趨勢背道而馳⋯光電政策的修正，需要邁向2.0再進化」，一方面替民進黨執政下的能源政策再次盤點、定調，也進一步指出有必要檢討修正。

一名黨內資深幕僚私下不諱言，隨著民進黨執政已邁入第10年，政策思辨的傳統在黨內已漸漸變得薄弱，例如黨智庫的功能以及與民間社運圈、政策圈的互動，都已不如全盛時期，而民進黨不分區立委從過去8年完全執政到如今朝小野大，其代表社會部門的功能也有弱化趨勢，小英是台灣民選總統以來得票最高的總統，如今她願以卸任總統身分，以準智庫的模式帶動公共政策的思辨與討論，對於民進黨是好事一件，也可作為政府與民間、學界溝通的第二軌管道。

另一名曾與蔡英文共事過的政策幕僚也說，小英本來就是「政策控」，對小英來說，這些政策價值，正是她當初得以執政的重要正當性來源，而她在2016當選總統前，透過黨智庫新境界、想想論壇等，花了好幾年預先替後續執政擬定施政方向及政策，甚至曾透過內參民調抓出當時人民最在意的優先議題，以便團隊精準找到「控政策」的執行方案，如今執政團隊困於朝野攻防、憲政僵局，小英以卸任總統高度籌組智庫讀書會，除能維持民進黨一慣政策思辨的傳統，也能作為綠營與社會凝聚公共政策共識的發動機。

