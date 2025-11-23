小英頂藍髮應援 TWICE首度來台與有榮焉
[NOWnews今日新聞] 韓國天團TWICE本週六、日降臨高雄舉辦演唱會，同時也是團員周子瑜出道10年來首度來台開演唱會，讓歌迷ONCE們興奮又感動。對此前總統蔡英文今（23）日在社群平台上PO出與高雄市長陳其邁藍髮照應援，表示自己動態河道上全都是TWICE，彷彿自己也一起參加了演唱會，10年了，台灣的女兒子瑜，終於第一次回到台灣開演唱會，而邁向國際的台灣人，「讓我們身為台灣的一份子，感到與有榮焉」。
蔡英文表示，這兩天，自己的動態河道上全都是TWICE，看了大家的分享，彷彿也一起參加了這場演唱會。10年了，台灣的女兒子瑜，終於第一次回到台灣開演唱會，相信所有的ONCE都非常開心，也非常感動，可以在自己的土地上應援。
蔡英文感謝市長陳其邁與市府團隊，昨天高雄捷運的運量達到35萬人次，是今年的最高紀錄，90分鐘內疏散完畢。
最後蔡英文說，城市的榮光、台灣的存在，是靠著許多人用不同的方式，在不同的領域發光，共同成就「讓世界看見台灣」。謝謝這麼多靠著努力與才華，走出台灣，邁向國際的台灣人，「讓我們身為台灣的一份子，感到與有榮焉」。
