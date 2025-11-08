小英、台灣戰貓接力赴歐拚外交 蔡英文今晚啟程訪德
即時中心／顏一軒報導
副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，7日於歐洲議會登場的對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）年會中以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表演說，亮眼表現驚豔全球，蕭副總統率領的訪團一行預計於明（9）日清晨返抵國門。另一方面，前總統蔡英文今（8）日晚間也將啟程訪歐，應邀前往德國出席第1屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference），副總統、前總統接力出訪，台歐關係持續升溫，讓國人備感振奮。
據了解，蕭美琴此行是在總統賴清德指派下應邀出席IPAC在歐洲議會中舉辦的年會，訪團一行將於明日清晨6時20分搭機飛返抵桃園國際機場國賓門，屆時外交部政務次長吳志中將前往接機，而蕭副總統也將在國賓門簡短發表談話。
副總統蕭美琴訪歐行圓滿落幕。（圖／美聯社提供）
蕭美琴在演說中表示，「歐洲在槍火中捍衛自由，台灣則在壓力下建立民主，這些不同的歷史，促成我們對和平、尊嚴、韌性的共同承諾，我們的民主並不完美，但它們是開放的，而且不會噤聲批評，而是讓批評成為改革的導向，他們不畏懼透明，而是要求透明，不要求對強人效忠，而是對法律與人民忠誠，作為民主國家，我們相信自由的政經體制能帶來繁榮與成長」。
此外，蔡英文辦公室發言人蔡舒景日前則說明，蔡前總統即將出席參與的第1屆「柏林自由會議」，是由柏林邦政府、歐洲媒體集團Axel Springer所屬自由基金會及全球民主自由倡議網路「世界自由大會」（World Liberty Congress）共同舉辦；活動宗旨在紀念1989年柏林圍牆倒塌，及推動全球共同支持自由民主價值。
「柏林自由週」活動訂於本11月8日至15日舉行，蔡前總統將於11月10日於「柏林自由會議」中發表演說；該活動亦同時邀請政府、企業、媒體、民間社會等多領域代表與會，盼藉此擴大分享共同價值，並提出相應行動。
原文出處：快新聞／小英、台灣戰貓接力赴歐拚外交 蔡英文今晚啟程訪德
更多民視新聞報導
蕭美琴歐洲演說「鄭麗文竟追思共諜」 吳思瑤嘆：1個台灣2個世界
激讚蕭美琴IPAC演說 陳冠廷：象徵台灣已是能談策略的國際角色
保密到家！蕭美琴旋風訪歐驚艷全球 林佳龍曬謝志偉合照全網嗨翻
其他人也在看
豬肉解禁！熟悉的味道回來了 卓揆嗑滷肉飯、豬肝湯大讚美味
即時中心／廖予瑄報導熟悉的味道回來了！由於國內無新增其他非洲豬瘟確診案例，中央災害應變中心宣布，自昨（7）日0時起，全國恢復豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸，豬肉也重新回到市場。今（8）日行政院長卓榮泰更在各大社群台上傳了一部大啖滷肉飯及豬肝湯的短影音，並強調，「美味的台灣豬肉回來了！」民視 ・ 5 小時前
戴資穎宣布正式退役 小戴爸爸:該好好休息了
南部中心／鄭兆佐、陳芷萍 高雄市報導台灣羽球球后戴資穎7日晚上在個人臉書突然發文，宣布正式退役！文中說到，因為不想讓大家看到脆弱的自己，所以不會舉辦退役儀式。戴爸爸上午接受媒體採訪表示，小戴從去年巴黎奧運後，飽受膝傷之苦，今年終於雙膝都動了手術，未來會先休息，等膝蓋復原後，可能會去爬玉山、環島旅行。FTV Sports ・ 13 小時前
黃明志涉案現身配合調查！星馬鞭刑制度引關注 「打一鞭就半死」皮開肉綻只能趴睡
林裕豐日前在節目《震震有詞》上透露，曾受邀觀賞新馬地區施行鞭刑的紀錄影片，形容過程極為殘酷：「行刑前會將犯人衣服剝光，拉成X型固定，行刑者必須確認體能條件合格，打下去皮開肉綻，打完還會幫你上藥，再繼續鞭。」他指出，曾有部分台灣民間團體主張引進鞭刑作為詐騙防...CTWANT ・ 7 小時前
糖友自我血糖監測不能少 專家教你不痛測法
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】控制血糖值在正常的範圍，是糖尿病患必須做好的自我照顧，但是，很多患者因為怕互傳媒 ・ 10 小時前
「不倒騎士」公益單車環島隊抵達臺南 攜手推動篩檢守護健康
臺南市衛生局8日熱烈歡迎「不倒騎士 騎出生命」公益單車環島隊伍抵達臺南，活動由台灣抗癌協會主辦，號召全台癌友與公益騎士共同踏上環島之旅。活動自11月2日至11日舉行，由50位癌友與志工騎士挑戰全程1,100公里，用行動傳遞「勇敢抗癌、不倒精神」，展現生命的韌性與希望。今年衛生局特別與不倒騎士共騎竹溪水岸園區，象徵「健康同行、永不放棄」的精神，並預祝車隊環島旅程順利完成。透過這項活動，衛生局鼓勵癌友走出戶外，以運動強健體魄、重拾自信，也邀請社會大眾一同響應，攜手支持抗癌之路，讓健康與希望在城市間持續前行。衛生局陳淑娟主任秘書親臨現場表示定期健康檢查和規律運動是預防癌症的關鍵，台灣抗癌協會暨馬偕紀念醫院陳兆弘主任表示，癌友在治療後的復原階段至關重要，適度運動不僅能提升體能，更能改善心理狀態，帶來快樂與希望。協會副理事長何默真也表示，舉辦環台騎行的初衷，是希望癌友勇敢走出家門、擁抱人群，用運動延續生命、活出希望。衛生局呼籲，定期篩檢是守護健康的重要基石。目前政府提供大腸癌、乳癌、子宮頸癌、HPV檢測、口腔癌及肺癌等免費篩檢服務，明年（115年）將新增胃癌篩檢。早期發現與治療可顯著降低死亡風險台灣好新聞 ・ 13 小時前
護國神山運動會 黃仁勳真情告白 喊"沒台積就沒輝達"
財經中心／楊思敏、戴亞倫、陳威余 新竹報導)台積電運動會8日盛大舉行，現場超過萬人參加，只可惜創辦人張忠謀身體微恙，沒來參加。但邀請了輝達執行長黃仁勳，不只用中文致詞，一上台就真情大告白，說沒有台積電，就沒有輝達。全場氣氛炒到最高點，就是董事長魏哲家宣布，基層員工特別獎金每人發2萬5千元。民視財經網 ・ 9 小時前
虎航今高雄客艙組員初試 積極網羅生力軍
[NOWnews今日新聞]瞄準旅運市場的強勁需求與南台灣深厚的發展潛力，台灣虎航繼上（10）月底迎來第二十五梯客艙組員的報到後，今（8）日再度啟動第二批高雄客艙組員的初試徵選，積極網羅在地人才，期望更...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
全球聚焦台灣！蔡英文深夜啟程接力訪歐 被問蕭美琴外交突破反應曝
即時中心／顏一軒報導前總統蔡英文今（8）日深夜啟程訪歐，搭乘華航CI-61班機，飛往德國第五大城市美茵河畔法蘭克福（Frankfurt am Main），應邀前往德國出席第1屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）。蔡英文稍早現身桃園國際機場，面對記者喊話詢問對副總統蕭美琴外交突破一事，她並未多做回應，僅揮手對鏡頭致意，隨後在維安人員陪同下爬樓梯上樓。民視 ・ 3 小時前
立冬過後迎好運！4生肖貴人相助 財源滾滾來
立冬過後迎好運！4生肖貴人相助 財源滾滾來EBC東森新聞 ・ 8 小時前
華航總經理現身台北國際旅展 (圖)
2025 ITF台北國際旅展8日來到展期第2天，中華航空總經理陳漢銘（中）也現身活動現場，推廣2026年桌曆。中央社 ・ 7 小時前
曾沛慈公開熱舞小鮮肉！激動手抖羞喊：老公不要看
曾沛慈出道18年，今（8日）首度登上北流開唱，舉辦「關於愛這件事」巡迴演唱會台北站，吸引超過4千名粉絲擠爆現場，她誠意滿滿、金曲連發兩個多小時，不僅用超過20首歌曲與全場觀眾一起探索「什麼是愛」，身為人妻的她，還在台上與鮮肉舞群共舞，一度羞喊「老公不要看」！鏡報 ・ 7 小時前
龍華科大禮聘楊光磊為榮譽講座教授
為強化半導體實作人才培育，龍華科技大學特禮聘前台積電研發長、素有「台積電六騎士之一」美譽的楊光磊博士為該校榮譽講座教授，第一講以「台積電研發心法與人才觀」為題，分享其在半導體產業的珍貴經驗與洞察。校長葛自祥致詞指出，楊光磊博士畢業於台大電機系，並獲美國加州大學柏克萊分校博士學位，曾任台積電研發長，是帶領奈米製程發展的關鍵人物。楊博士強調企業選才「不應只看學歷」，而應重視個人特質與持續學習力，勉勵學生勇於發展自我特色，為未來職涯奠定實力基礎。楊博士指出，台積電每年投入約8%營收於研發，核心精神在於「訓練有素的創新」（DisciplineInnovation）與「反應式創新」（ReactiveInnovation），在紀律中培養創新力，並以客戶需求為導向。他強調，唯有掌握自主 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
北車「南陽街商圈」洗牌！ 藥妝店「取代」補習班狂開
北車「南陽街商圈」洗牌！ 藥妝店「取代」補習班狂開EBC東森新聞 ・ 7 小時前
蔡英文搭機啟程 將赴柏林演說 (圖)
前總統蔡英文（前左2）10日將出席「柏林自由會議」並發表演說，她8日晚間從桃園國際機場搭機啟程飛往德國法蘭克福，在機場向媒體微笑揮手致意。中央社 ・ 5 小時前
推國旅賴清德喊「人民有錢有閒」 謝寒冰嘆：史上最缺同理心總統
ITF台北國際旅展7日開幕，總統賴清德致詞時表示，要組「觀光國家隊」發展國旅，他並指出，「人民有錢有閒」，接下來就要引導到觀光旅遊。對此，資深媒體人謝寒冰直言，「這應該是中華民國史上最缺乏同理心的總統，沒有之一！」中天新聞網 ・ 6 小時前
立冬「換命」轉運日！ 命理師喊百年一遇：將重啟命運、翻轉運勢
今（7）日是二十四節氣中的「立冬」，一般人熟悉「立冬補冬」或「立冬補運」，但命理界卻傳出罕見說法，2025年立冬竟逢「月破日」，被視為百年難得一遇的「換命」轉運日！易經命理專家陶文指出，這一天不僅是冬季的開端，更是宇宙氣場轉換的關鍵時刻，民眾若能善加把握，將有機會「重啟命運、翻轉運勢」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
洗完手別再烘乾 專家實驗「細菌爆量」千萬人嚇壞
百貨公司、捷運、賣場等公廁大多設有烘手機，民眾洗完手後也會用來把手烘乾，不過英國一名專家親自實驗，發現從烘手機吹出的細菌比廁所空間的細菌還多，洗完手烘乾等於白洗。影片吸引逾1420萬人次瀏覽，一票網友全嚇壞，直喊「以後不敢再用了」。中時新聞網 ・ 1 天前
驚喜！ 蕭美琴歐議會演講 陸表達「強烈憤慨」
在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」峰會上，副總統蕭美琴驚喜現身，也是第一位進入歐洲議會的中華民國「現任副總統」，她表示，台灣的例子，證明民主能在亞洲蓬勃發展。但事後，大陸駐歐盟使團，也向歐方提出嚴正交涉，並表達「強烈憤慨」。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
啟程赴德 蔡英文：一棒接一棒 表達台灣守護民主自由決心
前總統蔡英文今天(8日)晚間啟程前往德國，出席「柏林自由會議」(Berlin Freedom Conference)。蔡英文晚間透過臉書強調「外交是一棒接一棒，沒有停歇的工作。」 蔡英文表示，在賴清德總統的指派下，副總統蕭美琴已結束歐洲的訪問，這是第一次有台灣現任的副總統登上歐洲議會，並發表公開演說，對台灣來說意義非凡。而她也即將前往德國，出席「柏林自由會議」(Berlin Freedom Conference)發表演說，她期待能透過這次一系列的交流，繼續深化台灣與德國的合作。 蔡英文並指出，如同賴總統所說，台灣作為國際社會值得信賴的夥伴，將堅定地與歐洲及其他理念相近的夥伴站在一起，此行，她也會秉持這樣的態度，向全世界表達台灣守護民主、自由的決心。中央廣播電台 ・ 4 小時前
中華電設數位繪本獎 (圖)
中華電信與子公司智趣王數位科技共同主辦「2025 FunPark童書星創獎」，舉辦總決賽暨頒獎典禮。中央社 ・ 7 小時前