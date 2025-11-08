即時中心／顏一軒報導

副總統蕭美琴在外交部長林佳龍陪同下，7日於歐洲議會登場的對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）年會中以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表演說，亮眼表現驚豔全球，蕭副總統率領的訪團一行預計於明（9）日清晨返抵國門。另一方面，前總統蔡英文今（8）日晚間也將啟程訪歐，應邀前往德國出席第1屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference），副總統、前總統接力出訪，台歐關係持續升溫，讓國人備感振奮。





據了解，蕭美琴此行是在總統賴清德指派下應邀出席IPAC在歐洲議會中舉辦的年會，訪團一行將於明日清晨6時20分搭機飛返抵桃園國際機場國賓門，屆時外交部政務次長吳志中將前往接機，而蕭副總統也將在國賓門簡短發表談話。

快新聞／小英、台灣戰貓接力赴歐拚外交 蔡英文今晚啟程訪德

副總統蕭美琴訪歐行圓滿落幕。（圖／美聯社提供）

蕭美琴在演說中表示，「歐洲在槍火中捍衛自由，台灣則在壓力下建立民主，這些不同的歷史，促成我們對和平、尊嚴、韌性的共同承諾，我們的民主並不完美，但它們是開放的，而且不會噤聲批評，而是讓批評成為改革的導向，他們不畏懼透明，而是要求透明，不要求對強人效忠，而是對法律與人民忠誠，作為民主國家，我們相信自由的政經體制能帶來繁榮與成長」。

此外，蔡英文辦公室發言人蔡舒景日前則說明，蔡前總統即將出席參與的第1屆「柏林自由會議」，是由柏林邦政府、歐洲媒體集團Axel Springer所屬自由基金會及全球民主自由倡議網路「世界自由大會」（World Liberty Congress）共同舉辦；活動宗旨在紀念1989年柏林圍牆倒塌，及推動全球共同支持自由民主價值。

「柏林自由週」活動訂於本11月8日至15日舉行，蔡前總統將於11月10日於「柏林自由會議」中發表演說；該活動亦同時邀請政府、企業、媒體、民間社會等多領域代表與會，盼藉此擴大分享共同價值，並提出相應行動。





