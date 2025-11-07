「小草公敵」鍾小平盼站台！黃國昌反嗆：你抹黑抹黃柯文哲道不道歉？
記者楊士誼／台北報導
國民黨北市議員鍾小平，先前揭發前台北市長柯文哲京華城案爭議，更咬定柯非法收賄3、4億元，不僅得罪大批小草，還被柯夫人陳佩琪點名痛罵，然鍾小平卻表示，既然蔣萬安替白營站台，「我們也爭取黃國昌主席幫忙我們站台」。不過民眾黨主席黃國昌並不領情，他今（7）日在記者會上直言，鍾小平抹黑、抹黃柯文哲，什麼時候才要道歉？
鍾小平日前指出，國民黨北市黨部主委戴錫欽提出藍白合的概念，也就是蔣萬安選市長連任，幫民眾黨議員站台，「我們是支持的，這算是藍白合的基本款」。鍾小平比喻，九合一的站台是基本款是「UNIQLO」；總統2028的時候可能就是大合是「Armani」。鍾小平更指出，既然藍白合就互相幫忙，蔣萬安替白營站台，「我們也爭取黃國昌主席幫忙我們站台，這就是藍白合的具體表現」。
黃國昌上午在黨團記者會上被媒體提問此事，黃國昌對此則表示，站台不站台是未來的事，但是鍾小平過去抹黑、抹黃柯文哲，什麼時候才要道歉？這才是最重要的事情。
