小草公開喊「倒閣」嗆這1句！周軒高級酸：適合當黨主席

政治中心／徐詩詠報導



針對立法院三讀通過之《財劃法》，行政院長卓榮泰於昨（15）日稍早召開記者會，公開表態政院「決定不予副署本次修法」。消息曝光後引發社會激烈討論，對此有民眾黨支持者公開在社群上支持倒閣、解散國會。該民眾更透露支持理由，讓政治工作者周軒看完笑翻，並酸對方比民眾黨主席黃國昌「更適合當主席」。

卓榮泰在昨日記者會中，強硬表態「不會副署」財劃法，並直指立院藍白陣營，此次修法違反憲法權力分立原則，實質侵害行政權。卓榮泰認為，若施行恐造成「無可回復」的重大危害，會導致國家發展停滯，並反問若發生：「立法院能負責嗎？」對此，有民眾黨支持者小草在社群上，主張「支持倒閣重選」並嗆怕什麼，主因在於他認為綠營支持度已經到頂。



廣告 廣告

小草公開喊「倒閣」嗆這1句！周軒高級酸：你比黃國昌適合當黨主席

卓榮泰主張，若在野對政院不滿，可以提出倒閣。（圖／民視新聞資料照）不過該小草的主張似乎和部分國民黨立委表態「不會倒閣」，以及民眾黨主席黃國昌被問及類似話題，卻用反問方式來迴避的模糊態度有所出入，對此，周軒在臉書大酸：「對，這就是骨氣。你比黃國昌適合當黨主席。」讓不少網友笑翻稱「關鍵是重選之後的民眾黨政黨票，很難像之前那麼多了」、「是傻氣」、「最欣賞這種無知產生出的勇氣⋯這次我跟你一起贊成倒閣」、「倒閣的話，國昌就要歇業了！能不能重新開張都是個問題！」

小草公開喊「倒閣」嗆這1句！周軒高級酸：你比黃國昌適合當黨主席

有小草支持倒閣並說明原因，反倒讓一票網友笑翻。（圖／民視新聞資料照）

原文出處：小草公開喊「倒閣」嗆這1句！周軒高級酸：你比黃國昌適合當黨主席

更多民視新聞報導

LIVE／高虹安涉詐助理費今二審宣判 高院現場直擊

卓榮泰不副署《財劃法》 張益贍曝1關鍵：難得立院113席支持

不副署《財劃法》僅是止血非終局！他揭解套僵局「3劇本走向」

