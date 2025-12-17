小草又來聲援！柯文哲現身北院開庭 被問「高虹安判決」反應曝光

即時中心／顏一軒報導

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案、政治獻金案，北院自15日起一連8個工作天傳喚柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京共11名被告出庭。柯文哲今（17）日上午現身法院時，面對記者詢問，怎麼看新竹市長高虹安助理費案二審被撤銷貪污罪判決一事，他微笑揮手並未多做回應，而是在小草高喊「阿北加油」的聲音中進入法院。





北院今日持續針對京華城案、政治獻金案，進行最終言詞辯論程序，柯文哲稍早穿著一身米灰色格子西裝、黑色長褲現身開庭，現場的小草相當振奮，不斷高喊「阿北加油」，而面對記者喊話「高虹安的判決您怎麼看？」、「會不會覺得很委屈」等問題，他皆並未多做回應，在完成安檢程序後便直接上樓。

高虹安因涉入助理費案一審遭判刑而被停職，高院昨（16）日二審宣判撤銷《貪污罪》有罪判決，改以《使公務人員登載不實罪》判刑6個月，且得易科罰金，不過，高檢署已研議提起上訴。

內政部昨日表示，高虹安依《地制法》的規定，可向內政部申請復職；而新竹市政府也火速宣布，高虹安今早10時30分將出席「拾藝之光」114年新竹市十校藝術聯展開幕活動，並於活動後受訪說明「復職規劃」。







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

