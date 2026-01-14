小草嗆「小心墜機、你老婆賣的」想和解！王瑞德求償100萬：一定告死你

政治中心／黃韻璇報導

資深媒體人王瑞德經常在政論節目上針對時事、國內政局發表評論，不過近日卻遭小草在臉書留言攻擊，對方還口出惡言喊「小心飛機墜機」、「你老婆就是賣的」，王瑞德氣炸截圖喊告，並強調「絕不和解」。

王瑞德日前在臉書發文，不料有一名小草卻在貼文底下留言「腦袋正常的人都不會聽王瑞德胡說八道，你就是哈巴狗一條，辣雞」，罵了一句還不夠，更持續口出惡言稱「你小心啦，從東京回來的飛機墜機，你和你老婆死無葬身之地」、「瑞德啊，你老婆是站街的喔，2000一次」、「我在說一遍，你老婆就是賣的，妓女」。

廣告 廣告

王瑞德氣炸回覆「會支持貪污犯的腦袋有洞啊」，對方仍不放棄繼續開嗆王瑞德，稱「瑞德，老子見你一次打一次，兩口子都是垃圾」。王瑞德喊告後，對方卻似乎怕了，私訊王瑞德想和解，然而語氣仍相當不好表示「你想怎樣？沒完沒了了是吧？以後你不惹我我不說你，ok？」

王瑞德遭小草留言辱罵，霸氣開告求償100萬。（圖／資料照）

對此，王瑞德不忍直接公開私訊內容，霸氣表示「在台灣台中的小草中國人你怕什麼？我會告你三個妨害名譽加重誹謗罪，各處二年以下有期徒刑。我太太也會加告你三個加重誹謗罪，也是各處二年以下有期徒刑。我們一起提出民事侵權求償告訴，共新台幣100萬元」。王瑞德怒嗆，「你們中國人都以為可以隨便誹謗人？你們中國人天真的以為隨便唬弄我就沒事？只要你在台灣一天我一定告死你！絕不和解！你等著！」

事件曝光後，網友紛紛留言力挺王瑞德開告，表示「最喜歡看瑞德哥告小草」、「這個人是在囂張什麼，完全看不懂他哪來的底氣說這些話」、「還得是瑞德哥」、「支持瑞德哥告到底！這種人不值得同情」、「講得好像還要對他感恩戴德，瑞德哥，請堅持，這種就是需要社會來教育的」、「爸媽不教，社會來教，學費會很貴」、「這些人都以為在網路可以亂罵人，等到真的出庭後又龜縮，還把社群關掉」。

更多三立新聞網報導

黃國昌訪美談國防關稅？王瑞德批「算哪根蔥」：輪不到他

藍白狂喊彈劾賴清德 王瑞德問「關鍵1題」批：一群壞蛋

古巴辱台「台灣人反擊他龍蝦奏效」王瑞德再點名亞洲2國不友善：我不去

賴瑞隆走訪肉豆公市場 王瑞德第20次南下陪同力挺

