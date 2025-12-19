小草嗨稱彈劾賴清德連署每秒破千 吳靜怡抓包數據「離奇縮水」

吳靜怡觀察連署網站，發現數字竟一度下降3萬。（翻攝自吳靜怡Threads）

因不滿行政院長卓榮泰未副署《財劃法》修正案，國民黨與民眾黨前一天在司法及法制委員會通過臨時提案移請彈劾卓榮泰後，今（19日）更進一步舉行聯合記者會，正式宣布將向立法院提案彈劾總統賴清德，批評其「毀憲亂政」。網路上隨之出現一個「連署彈劾賴清德」網站，號稱每秒增加近兩千人連署，引發支持者狂熱，但政治評論員吳靜怡卻大酸該網站機制陽春且毫無審核，連署人數甚至出現「離奇倒退」現象，直言「有夠蠢」。

國民黨與民眾黨今（19日）於議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，共同宣示將對總統賴清德提出彈劾案。

而就在前一天晚上，社群上瘋傳一個名為「連署彈劾賴清德」的網站，有支持者興奮指出，該網站連署人數成長極快，「6秒就增加約1000人」，甚至一度導致網站癱瘓。截至19日上午，該網站顯示連署人數已突破150萬人，完成度28%，目標直指558萬。然而，不少網友也發現，該網站技術力極度匱乏，僅需填寫姓名與電子郵件即可送出，且完全沒有查驗機制，任何人都可以隨意亂填假資料並瘋狂重複連署，更有網友檢視網站代碼後指出，網站數據根本可以「手動修改」，真實性備受質疑。

政治評論員吳靜怡更指出，她19日清晨打開網站，人數竟然比前晚睡前「少了三萬人」，驚呼「人數居然會下降，不可思議」。吳靜怡大酸，若這就是所謂的「六成民意」，那這種連署機制簡直是貽笑大方，更藉此酸度針對民眾黨推動的「不在籍網路投票」表示憂慮，直言「這麼陽春的技術以後誰會相信」。





