小草女神劉芩妤 征戰台中西屯

台灣民眾黨啟動明年縣市議員選戰布局，將都會區視為衝刺擴大版圖的關鍵戰場。被支持者喻為「小草女神」的民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤（外號咪咪），3日正式宣布爭取黨內提名，投入競爭最激烈的台中市西屯區市議員選戰。

劉芩妤身兼民眾黨「民眾之聲民眾台八線」主持人，其「小草女神」稱號直接對接年輕支持群。民眾黨台中市黨部主委、后里及豐原區市議員陳清龍看重其主持特質與知名度，2個月前聘她擔任發言人；民眾黨台中市議員江和樹對於劉芩妤的參選表達強力支持，稱讚她是西屯區「新戰將」，看好她有潛力成為明年市議員選舉黑馬。

劉芩妤強調自己並非空降，2年前便在西屯區買房居住，熟悉在地生活脈動。她參選目標明確，希望能為西屯區引進「白色力量」為市民發聲。

對於新人加入選戰，國民黨籍市議員楊大鋐表示，選舉是公開舞台，任何人願意投入都代表關心地方，他會持續把市民需求擺第一。民進黨籍市議員陳淑華則說，將以謹慎態度面對競爭，持續耕耘、服務地方。

陳清龍指出，民眾黨市議員提名作業由市黨部主導，採「分區、分階段、有順序」方式，並以「先易後難」原則進行，預計明年1月底前完成所有選區提名。西屯區自4日起開放登記1周，規畫僅提名1席，目前僅劉芩妤表態，獲黨內提名幾乎已成定局。第二波同時開放的太平區，則有許書豪與莊育展兩人表達參選意願。