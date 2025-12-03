小草女神參選2026 「台灣司法最黑暗那天」讓她挺身而出

民眾黨前主席柯文哲(左)大選落敗、遭司法羈押兩個瞬間，讓劉芩妤(右)決定挺身而出參選。（圖／取自劉芩妤臉書）

2026選戰不到一年，有意參選者陸續表態。曾在核三重啟公投宣講活躍的小草女神「咪咪」劉芩妤，瞄準競爭激烈的台中市西屯區議員席次，近日公開表態爭取黨內提名。劉芩妤坦言2024大選結果，及「台灣司法最黑暗的那天」，讓她願意挺身而出，改變台灣政治環境。

劉芩妤3日發文表示，這幾天收到很多人的關心和加油，她都收到了，也很感謝。很多人問她：為什麼要投入地方選舉？其實心裡一直放著一個小故事，今天想一起分享。其實只有一句話：越艱難的時候，越需要善念。「真正讓我下定決心的，有兩個瞬間。」

廣告 廣告

劉芩妤提到，第一個，是2024大選開票那天。那時她還在政論節目工作，從雲林投完票就趕回台北直播。看到柯文哲落敗的那一刻，她心裡很清楚：民眾黨需要更多願意從基層站出來的人。也是在那天，第一次認真想：「也許我可以是其中一個。」

「第二個，是台灣司法最黑暗的那天。」劉芩妤強調，那天的震盪，讓她在心裡默默發了一個願：只要民眾黨願意，只要柯文哲願意，「我願意挺身而出，替台灣的政治環境做一點改變！」再後來，黃國昌主席在最關鍵的時刻撐起民眾黨，在立院一步一步往前推，為台灣爭取政策、撐住壓力、不退縮。那一刻她心裡真的有一股力量冒出來：「我也可以！」

劉芩妤直呼，她之所以覺得自己可以，就是因為她看到了民眾黨願意讓有骨氣、有理念的人一起發揮，不看出身、不問背景。只要願意為台灣努力、為下一代做事，就能在這裡找到夥伴、找到方向。這樣的隊伍值得投入，也值得守護。以民眾為本，改變成真，持續發生！

劉芩妤受民眾黨台中市黨部主委陳清龍聘任為發言人，也兼任網路節目「民眾之聲」《民眾台八線》主持人，不時會開直播與小草互動。

【看原文連結】