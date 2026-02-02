小草女神捲性騷風波認了「不舒服」 毛嘉慶再批政治鬥爭：將全面提告

媒體人毛嘉慶加入民眾黨並爭取參選桃園市中壢區議員，近日卻被爆料性騷女神級黨工。民眾黨西屯區議員參選人劉芩妤近日發聲對此說明，並向媒體透露「確實覺得不舒服」。（圖／翻攝自劉芩妤臉書）

媒體人毛嘉慶加入民眾黨並爭取參選桃園市中壢區議員，近日被媒體爆料性騷女神級黨工。民眾黨台中市黨部發言人、西屯區議員參選人劉芩妤近日對此發文說明，並向媒體透露「確實覺得不舒服」；毛嘉慶則再度否認此事，強調這就是黑函，並說用謠言傳謠言的報導，他全部都會提告。

毛嘉慶近日被爆性騷女黨工，被前社發部主任、同樣要爭取參選桃園市中壢區議員的張清俊向黨中央具名檢舉。劉芩妤近日表示，面對這些紛擾與某些惡意的言語，心情難免還是受到影響；為了不讓沉默被錯誤解讀，造成外界更多誤會，更不願被他人「代言」，是時候簡單說明以正視聽。

廣告 廣告

劉芩妤說，真正的保護受害者，是尊重當事人的意願與隱私；而非試圖將他人的傷痛轉化為自己的力量。這種可能對當事人造成二次傷害的行徑，並非她所期待的正直良善，更不是保護受害者的應有之道。

劉芩妤說，政治人物的私德與人品至關重要，她不願為錯誤的行為背書，也不願為了大局而掩蓋真相；因為她認為誠實、正直與善良，是民眾黨最基本的底線，不容有任何模糊空間。尤其這段時間她認真爭取選民認同，對於這場突如其來的紛擾，本無意隨之起舞，但更拒絕被這類桃色標籤模糊了焦點。

劉芩妤後續也向媒體表示，毛嘉慶的行為確實讓她不舒服，但無意捲進毛、張的選舉紛爭。毛嘉慶今受訪時說，這事件是右手寫黑、左手交給媒體報導的政治鬥爭，事發至今女方和黨中央都未聯絡他，如今他已委請律師提告，進入司法程序就交由法庭釐清。

毛嘉慶表示，這是沒有任何人、事、時、地、物的黑函，相信任何人都不希望配合張清俊起舞，傷害女方也傷害男方的名譽，媒體報導只是遂了張清俊的意。他也強調，只要媒體報導「用謠言傳謠言」，他全部都會告。



回到原文

更多鏡報報導

毛嘉慶驚傳性騷擾！對女神級黨工噁喊：一起開房…本尊反嗆爆料人：靠爛招走捷徑

毛嘉慶剛入民眾黨遭爆涉嫌性騷女黨工 黃國昌：一切秉公處理

民眾黨起內訌？美女博士繳不出15萬退選 怒嗆：再攻擊就爆出來

金晨車禍滿臉是血「毀容」急送醫！認了臉部動手術 網挖出道14年「鼻子進化史」